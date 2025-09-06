ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

700 μέρες σφαγής στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο με τις πλάτες των συμμάχων του

Ο τραγικός απολογισμός τηςμε την πολύμορφη στήριξη των Ευρωατλαντικών συμμάχων του αυξάνεται μέρα με τη μέρα, ενώ με πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ ξεδιπλώνονται τα άθλια σχέδια για μετατροπή της περιοχής σε αμερικανικό προτεκτοράτο και «παράδεισο» αμερικανικών και άλλων μονοπωλίων, πάνω στις πλάτες και στο αίμα του παλαιστινιακού λαού.

Οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές επιθέσεις έφτασαν τους 64.300 και οι τραυματίες τους 162.005, στη μεγάλη πλειοψηφία τους παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Οι νεκροί από τον λιμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ έφτασαν τους 376, από τους οποίους 134 ήταν παιδιά.

Οπως ανακοίνωσε η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα τραυμάτισαν ή ακρωτηρίασαν πάνω από 40.500 παιδιά και εφήβους, εκ των οποίων πάνω από το 50% έχουν μείνει ανάπηροι...

Οι ελλείψεις σε τρόφιμα, καθαρό νερό, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης παραμένουν τραγικές.

Τα τελευταία 24ωρα τα φορτηγά που επιτρέπει ο ισραηλινός στρατός να περάσουν στη Γάζα ήταν μόλις 41 την ημέρα, με ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό στη βόρεια Γάζα και στην Πόλη της Γάζας, όπου εντείνονται οι ισραηλινές πιέσεις για υποχρεωτικό εκτοπισμό, ενώ ακόμα και οι - έτσι κι αλλιώς - ανεπαρκείς εναέριες ρίψεις τροφίμων έχουν σταματήσει από τις 26 Αυγούστου.

Συνεχίζοντας ασταμάτητα τις δολοφονικές του επιθέσεις, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει θέσει πλέον υπό κατοχή πάνω από το 75% της Λωρίδας της Γάζας και το 40% της Πόλης της Γάζας.

Την Παρασκευή ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς ανήγγειλε ότι «ανοίγουν οι πύλες της κόλασης» και ότι οι βομβαρδισμοί και οι κατεδαφίσεις κτιρίων περνούν σε νέα φάση, με προτεραιότητα σε πολυώροφα κτίρια της Πόλης της Γάζας, γύρω από τα οποία έχει στηθεί ένας «ιστός» από σκηνές και παραπήγματα όπου πασχίζουν να ζήσουν χιλιάδες εκτοπισμένοι άμαχοι.

Με αυτήν τη «λογική» κατεδαφίστηκε χτες ο 12ώροφος πύργος Mushtaha στη δυτική Πόλη της Γάζας, γύρω από τον οποίο είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες οικογένειες εκτοπισμένων.

Χαρακτηριστικό δε για το μέγεθος της σφαγής και της καταστροφής που έχει εξαπολύσει εδώ και 700 μέρες η ισραηλινή πολεμική μηχανή είναι το γεγονός ότι παρόλο που ανεφοδιάζεται διαρκώς από τις πολεμικές βιομηχανίες ευρωατλαντικών χωρών, με πρώτες τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Βρετανία, τον τελευταίο καιρό συναντά ελλείψεις ανταλλακτικών, κυρίως σε άρματα μάχης και μπουλντόζες που επιδίδονται νυχθημερόν σε επιχειρήσεις θανάτου...

Σχέδια και απειλές προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης

Οσο εντείνονται οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας και αλλού, παράλληλα αυξάνονται οι σχεδιασμοί και οι απειλές της κυβέρνησης Νετανιάχου για προσάρτηση των περισσότερων περιοχών της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, σε αντίποινα για την επικείμενη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από «δυτικές» χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Αυστραλία, ο Καναδάς κ.λπ. - χώρες που συνεχίζουν με διάφορους τρόπους τις μπίζνες τους με το Ισραήλ - κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά στις 8 Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται στις 28 του μήνα.

Μιας Συνόδου που θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία του Παλαιστίνιου Προέδρου Μ. Αμπάς και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν τις βίζες και να αρνηθούν την έκδοση νέων, υποστηρίζοντας πλήρως τη ρητορική του Ισραήλ έναντι της Παλαιστινιακής Αρχής, περί δήθεν «υποστήριξης ή ενθάρρυνσης της τρομοκρατίας».

Τη βδομάδα που πέρασε ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς παρουσίασε σχετικό χάρτη για την προσάρτηση του 82,3% των εδαφών της Δυτικής Οχθης, με πληροφορίες του «axios.com» να αναφέρουν ότι σε «ιδιωτικές συνομιλίες» του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο αναφέρεται πως οι ΗΠΑ «δεν πρόκειται να σταθούν εμπόδιο σε μια τέτοια περίπτωση».

Η απροκάλυπτη κάλυψη των ΗΠΑ στο Ισραήλ επιβεβαιώθηκε για πολλοστή φορά την Πέμπτη, όταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε κυρώσεις σε βάρος 3 παλαιστινιακών ΜΚΟ («Al Haq», «Al Mezan» και «Palestinian Center for Human Rights»), επειδή συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ενθαρρύνονται οι οργανώσεις Εβραίων εποίκων που τρομοκρατούν καθημερινά Παλαιστίνιους στη Δυτική Οχθη, καθώς επιδίδονται σε όργιο βίας με τις πλάτες του κατοχικού στρατού.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής δεκάδες ένοπλοι έποικοι εισέβαλαν φωνάζοντας στο χωριό Χαλέτ Αλ Ντάμπα στην περιφέρεια της Νότιας Χεβρώνας, χτύπησαν βάναυσα τους χωρικούς και τραυμάτισαν σοβαρά τουλάχιστον 14 άτομα, μεταξύ αυτών ηλικιωμένους και ένα βρέφος ηλικίας μόλις 3 μηνών.

Αθλια σχέδια για αμερικανικό προτεκτοράτο και εκτοπισμό

Σε αυτό το φόντο η «Washington Post» αποκάλυψε αυτή τη βδομάδα το άθλιο 38σέλιδο σχέδιο που εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ για τη λεγόμενη «ανοικοδόμηση» της Γάζας και τη μετατροπή της σε αμερικανικό προτεκτοράτο, ώστε να διασφαλιστούν τα «στρατηγικά οφέλη» των αμερικανικών και άλλων μονοπωλίων.

Σε αυτά τα «στρατηγικά οφέλη» περιλαμβάνεται:

- Η «επιτάχυνση του ΙΜΕC», του εμπορικού διαδρόμου που σχεδιάστηκε επί προεδρίας Μπάιντεν για να συνδέσει τις αγορές της Ινδίας με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, σε αντιπαράθεση με τους κινεζικούς «Δρόμους του Μεταξιού» της «Belt and Road Initiative» (BRI).

- Η εδραίωση της «φιλοαμερικανικής περιφερειακής αρχιτεκτονικής» στη Μέση Ανατολή, των αμερικανόπνευστων «Συμφωνιών του Αβραάμ» για την «εξομάλυνση» των σχέσεων αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με το Ισραήλ, αποτρέποντας κάθε προνομιακή «επιρροή» στην περιοχή από γεωπολιτικούς αντιπάλους των ΗΠΑ όπως η Κίνα, το Ιράν, η Ρωσία κ.ά.

- Η «εξασφάλιση της πρόσβασης της βιομηχανίας των ΗΠΑ σε ορυκτές σπάνιες γαίες από τον Κόλπο (σ.σ. κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ), αξίας 1,3 τρισ. δολαρίων».

Το σχέδιο ονομάζεται «GREAT Trust» και την ανάπτυξή του ανέλαβε κυρίως η επενδυτική εταιρεία «Boston Consulting Group», ενώ ρόλο «αρχιτέκτονα» έχουν αναλάβει ο Ισραηλινοαμερικανός Michael Eisenberg και ο Ισραηλινός Liran Taneman που δραστηριοποιήθηκαν εντατικά για το στήσιμο της διαβόητης αμερικανικής ΜΚΟ «Gaza Humanitarian Foundation», που μετέτρεψε τα σημεία διανομής λιγοστών τροφίμων σε παγίδες θανάτου, αντικαθιστώντας τις οργανώσεις αρωγής του ΟΗΕ.

«Συμβολή» στην επεξεργασία του άθλιου σχεδίου είχε και το ίδρυμα του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ (TBI), ο οποίος μάλιστα πριν λίγες μέρες συμμετείχε σε σύσκεψη με τον Τραμπ για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα.

Στο 38σέλιδο κείμενο, μεταξύ άλλων αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «η Γάζα είναι ένα ιρανικό φυλάκιο σε ένα μετριοπαθές τμήμα της περιοχής, που θα απειλήσει τον IMEC και την αρχιτεκτονική (σ.σ. των Συμφωνιών) του Αβραάμ». Τονίζεται πως το σχέδιο «GREAT Trust» έχει στόχο «να μεταμορφώσει θεμελιωδώς τη Γάζα (χωροταξικός σχεδιασμός, οικονομία, διακυβέρνηση) και να την ενσωματώσει στον αβρααμικό ιστό και στην ευρύτερη πρωτοβουλία IMEC».

Εν ολίγοις, το σχέδιο «κουμπώνει» με τις εξαγγελίες του Τραμπ τον Φεβρουάριο περί μετατροπής της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» (χωρίς τους Παλαιστίνιους) μην αφήνοντας καμία αμφιβολία για τις πραγματικές στοχεύσεις του μακελειού που κλιμακώνει το Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, με τις πλάτες ισχυρών ευρωατλαντικών συμμάχων.

Καθόλου τυχαία, το σχέδιο προβλέπει την «εθελοντική μετεγκατάσταση» - εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από την ισοπεδωμένη πατρίδα τους (καταγράφεται εκτίμηση για το 25% των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας) και ο εγκλωβισμός των υπόλοιπων σε τεράστια στρατόπεδα συγκέντρωσης, με πρόσχημα την ανοικοδόμηση κατοικιών.

Αναφέρονται δε μια σειρά προκλητικά «οικονομικά κίνητρα» για τους Παλαιστίνιους που θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους (π.χ. 5.000 δολάρια ανά άτομο, επιδότηση στέγασης για 4 χρόνια, επιδότηση σίτισης για 12 μήνες) και «οικονομικά οφέλη» για τις χώρες «φιλοξενίας»...

