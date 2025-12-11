ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ

Προέλαση ενόπλων της Μ23 στην πόλη Ουβίρα

Για το καλάθι των αχρήστων φαίνεται ότι προορίζεται η «ειρηνευτική συμφωνία» που υπέγραψαν την περασμένη βδομάδα (4/12) στον Λευκό Οίκο οι ηγέτες της Ρουάντας, Πολ Καγκάμε, και της ΛΔ Κονγκό, Φέλιξ Τσισεκέντι, καθώς χτες ένοπλοι της οργάνωσης Μ23 (που χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από τον στρατό της Ρουάντας) συνέχισαν τις επιθέσεις και εισέβαλαν στην ανατολική πόλη Ουβίρα, κοντά στα σύνορα με το Μπουρούντι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters», η εμφάνιση των αντικυβερνητικών ενόπλων της οργάνωσης Μ23 (που κατά το παρελθόν έχει συμμετάσχει σε σφαγές, βιασμούς και άλλες εγκληματικές ενέργειες σε βάρος χιλιάδων αμάχων ακόμη και παιδιών και στηρίζεται από την Ρουάντα) στην πόλη Ουβίρα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκεί βρίσκονται τα «στρατηγεία» της επαρχίας του Νότιου Κίβιου και περιφερειακή μεγάλη βάση του στρατού της ΛΔ Κονγκο, αφότου η πόλη Μπουκάβου κατελήφθη από την οργάνωση τον περασμένο Φλεβάρη.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, το γειτονικό Μπουρούντι έκλεισε από την Τρίτη τα σύνορά του με τη ΛΔ Κονγκό, καθώς η επίθεση στην πόλη Ουβίρα συνιστά ευθεία απειλή και για το κρατίδιο αυτό, η κυβέρνηση του οποίου εδώ και καιρό είχε εκφράσει τον φόβο ότι ο πόλεμος θα μετατραπεί σε γενικευμένη περιφερειακή σύρραξη στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.