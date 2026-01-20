ΠΑΡΙΣΙ.- Με ομόφωνη απόφαση που έλαβαν σε Γενική Συνέλευση οι εργαζόμενοι στο μουσείο του Λούβρου, στη γαλλική πρωτεύουσα, προχώρησαν από χτες σε νέα απεργία - την τρίτη από τον περασμένο Οκτώβρη. Οι εργαζόμενοι εστιάζουν όχι μόνο σε αιτήματα σχετικά με τους όρους εργασίας (μισθούς, ωράρια κ.λπ.) αλλά και σε μέτρα που απαιτεί η σωστή προστασία των εκθεμάτων, τα οποία αφορούν σημαντικές ιστορικές περιόδους πολλών πολιτισμών και αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Οι «μεταπηδήσεις» βουλευτών και στελεχών του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος στο ακροδεξιό - εθνικιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο. Ο Συντηρητικός βουλευτής Αντριου Ρόζιντελ, που εκλεγόταν με το κόμμα επί 25 χρόνια, ανακοίνωσε ότι προσχωρεί στο κόμμα του Φάρατζ. Προστίθεται στις περίπου 20 άλλες περιπτώσεις στελεχών του Συντηρητικού Κόμματος που μεταπήδησαν στο Reform UK, που δημοσκοπήσεις το θέλουν να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη χώρα, το 2029.

ΠΕΚΙΝΟ.- Μείωση πληθυσμού για 4η συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται στα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, σύμφωνα με τα οποία το 2025 σημειώθηκαν 7,92 εκατομμύρια γεννήσεις (5,63 ανά 1.000 κατοίκους). Το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό ανάγεται στο 2023, τη χρονιά που η Κίνα είχε καταγράψει 6,39 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2100 η χώρα μπορεί να φτάσει τα 633 εκατ. κατοίκους (από 1,4 δισ. που είναι σήμερα). Ανάμεσα στα μέτρα που επιστρατεύουν οι αρχές για να ανακόψουν την επιταχυνόμενη γήρανση του πληθυσμού είναι και η αύξηση της φορολογίας στα προφυλακτικά.

ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ.- Τουλάχιστον 21 άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην πακιστανική πόλη Καράτσι την Κυριακή. Οι φόβοι για αύξηση των θυμάτων μεγάλωναν, καθώς οι αγνοούμενοι άγγιζαν τους 60 και οι φλόγες μαίνονταν για πολλές ώρες. Οι πρώτες εκτιμήσεις απέδωσαν τη φωτιά σε βραχυκύκλωμα. Η εφημερίδα «Αυγή» μετέδωσε ότι από τις συνολικά 16 εξόδους κινδύνου λειτουργούσαν κανονικά μόλις 3.

ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ.- Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Χιλή, όπου μαίνονταν σοβαρές πυρκαγιές σε τουλάχιστον 24 σημεία. Μάλιστα οι περιοχές Νούμπλε και Μπίο - Μπίο (νότια) τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ μέχρι και χτες πάνω από 20.000 άτομα είχαν κληθεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους.