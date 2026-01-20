ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Παραιτήθηκε και ο Πρόεδρος Ράντεφ

Τα σενάρια περί συγκρότησης νέου κόμματος αναθέρμανε χτες στη Βουλγαρία και η παραίτηση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, λίγα 24ωρα αφού είχε ανακοινώσει ότι η χώρα οδεύει ξανά και προς πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Ο Ράντεφ χαρακτήρισε την απόφασή του ως απάντηση στο «μοχθηρό μοντέλο διακυβέρνησης» που - σήμερα υπάρχει στη χώρα και - «έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, αλλά στην πράξη λειτουργεί μέσα από τους μηχανισμούς της ολιγαρχίας».

Υποστήριξε ότι «η βουλγαρική πολιτική διεξάγεται εκτός των θεσμών» και ισχυρίστηκε ότι «οι μαριονέτες δεν διστάζουν, μπροστά στις κάμερες, να δίνουν εντολές στην Εθνοσυνέλευση (...) να αιχμαλωτίζουν κόμματα, τράπεζες, επιχειρήσεις και μέσα ενημέρωσης».

Μεταξύ άλλων είπε ότι ναι μεν η Βουλγαρία είναι πλέον μέλος της Ζώνης Σένγκεν και της Ευρωζώνης, αλλά δεν έχει επιτευχθεί «σταθερότητα», μιλώντας για «βαθιά απογοήτευση» που υπάρχει: «Γιατί οι Βούλγαροι δεν εμπιστεύονται τα ΜΜΕ και δεν έχουν εμπιστοσύνη στο δικαστικό σώμα; (...) Τα δύο τρίτα δεν ψηφίζουν πλέον».

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο», επικρίνοντας και την απόρριψη πρότασής του για διενέργεια δημοψηφίσματος σχετικά με την είσοδο στο ευρώ.

Αναφέρθηκε δε στο «κύμα διαμαρτυρίας» των πολύμηνων διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που «κατέστρεψε την κυβέρνηση», αλλά και την «ευρεία δημόσια συναίνεση κατά της μαφίας» που «πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένη δράση στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές»...

Υπενθυμίζεται ότι με φόντο μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και λίγο πριν η αντιπολίτευση καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, στις 11/12/2025, παραιτήθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Ρ. Ζελιάζκοφ (του οποίου ηγείτο το κεντροδεξιό GERB) και ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, που ωστόσο «ναυάγησαν».

Στη Βουλγαρία έχουν γίνει επτά φορές βουλευτικές εκλογές μέσα στην τελευταία 4ετία.