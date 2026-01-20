ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Οι ΗΠΑ «ανυπομονούν» για «καλύτερη σχέση εργασίας»

Την απομάκρυνση ενός από τους στενότερους συνεργάτες του Νικολάς Μαδούρο από την κυβέρνηση ανακοίνωσε η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, λίγα 24ωρα μετά τις επαφές που είχε στο Καράκας ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, με στόχο - σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο - να μεταφερθεί το μήνυμα ότι «οι ΗΠΑ ανυπομονούν να οικοδομήσουν καλύτερη σχέση εργασίας».

Ο Ράτκλιφ - που είδε την Ροντρίγκες την Παρασκευή - συζήτησε μαζί της με βάση οδηγίες του Προέδρου Ντ. Τραμπ «ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», όπως μεταφέρθηκε, και αφού ήδη ο Τραμπ έχει αναγγείλει ότι «σύντομα» η Ροντρίγκες θα βρεθεί και στον Λευκό Οίκο.

Από τη μεριά της η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι ο μέχρι πρότινος υπουργός Βιομηχανίας, Αλεξ Σάαμπ, παύεται από τη θέση του, μιλώντας αόριστα για «νέα καθήκοντα» που θα αναλάβει, αλλά και για συγχώνευση του χαρτοφυλακίου του με αυτό του Εμπορίου, όπου πλέον αναλαμβάνει επικεφαλής ο Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας. Σημειωτέον, ο 54χρονος επιχειρηματίας Σάαμπ (με καταγωγή από την Κολομβία) θεωρούνταν για χρόνια «πρόσωπο - κλειδί» των «τσαβιστών» στο εξωτερικό, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ άλλων με το Ιράν.

Ολα αυτά ενώ η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία την Παρασκευή έγινε δεκτή στον Λευκό Οίκο (αλλά μετά από «ρεαλιστική αξιολόγηση» δεν κρίνεται - προς το παρόν τουλάχιστον - κατάλληλη για την «πολιτική σταθερότητα» στη Βενεζουέλα), υποστήριξε ότι «βρισκόμαστε πλέον στα πρώτα στάδια μια πραγματικής μετάβασης προς τη δημοκρατία» και ότι τα «υπολείμματα» του «εγκληματικού καθεστώτος» τελικά θα διαλυθούν, μιλώντας για «σημαντικές επιπτώσεις» που θα υπάρξουν για όλους τους Βενεζουελάνους αλλά και ευρύτερα για την περιοχή.

Στο μεταξύ, στα τέλη της περασμένης βδομάδας ο υπουργός Αμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες μίλησε για 47 στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην αμερικανική επίθεση της 3ης Γενάρη, ανάμεσά τους 9 γυναίκες. Συνολικά το υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει 100 νεκρούς, αλλά ο Παδρίνο αναφέρθηκε σε απολογισμό «83 πεσόντων και 112 και πλέον τραυματιών», συμπεριλαμβανομένων των 47 στρατιωτικών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο πρώην Πρόεδρος της Κολομβίας Μανουέλ Σάντος, αναφερόμενος σε δήλωση του Τραμπ από την πρώτη του θητεία, σημείωσε ότι «εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά, ο Τραμπ είπε: "Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να τη διευθετήσουμε γρήγορα με μια εισβολή"». Ο Σάντος ανέφερε πως «καθαίρεσαν τον Μαδούρο υπό το πρόσχημα ότι είναι έμπορος ναρκωτικών (;). Ομως τον αντικατέστησαν με το δεύτερο πιο σημαντικό στέλεχός του, που είναι επίσης παράνομο».

Τουλάχιστον 30 νεκρούς μεταδόθηκε ότι άφησαν πίσω τους μάχες που έγιναν ανάμεσα σε τμήματα διαφωνούντων των πρώην FARC στην Κολομβία, με φόντο επαφές που ετοιμάζονται ανάμεσα στους Προέδρους ΗΠΑ - Κολομβίας με επίκεντρο την κατάσταση στην «ασφάλεια» αλλά και στην «αντιμετώπιση των ναρκωτικών».