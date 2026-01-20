ΠΑΜΕ

Να δυναμώσει ο αγώνας για ασφαλείς, σύγχρονες, φθηνές και ποιοτικές μεταφορές

Το ΠΑΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό, στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα της Ισπανίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Ο ελληνικός λαός γνωρίζει από πρώτο χέρι τον πόνο και την οργή που γεννούν τέτοιες τραγωδίες. Το έγκλημα στα Τέμπη παραμένει ανοιχτή πληγή και αποδεικνύει ότι τα εγκλήματα στους σιδηροδρόμους δεν είναι "ατυχήματα", αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά και με τον πιο τραγικό τρόπο το σύνθημα που γεννήθηκε μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων, του λαού και τις νεολαίας: "ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας".

Προφανώς τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Ισπανία πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Ωστόσο, είναι απολύτως εύλογο και δικαιολογημένο οι εργαζόμενοι και οι λαοί να ανησυχούν για την ασφάλεια και την ποιότητα των μεταφορών σε όλη την ΕΕ. Τέτοιες τραγωδίες δεν προκύπτουν τυχαία. Συνδέονται άμεσα με την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που "τεμαχίζει" τον σιδηρόδρομο, τον "απελευθερώνει" και τον ιδιωτικοποιεί, μετατρέποντάς τον σε πεδίο κερδοφορίας για επιχειρηματικούς ομίλους.

Η εμπορευματοποίηση των μεταφορών, η υποχρηματοδότηση των υποδομών και της συντήρησης, η διάλυση του ενιαίου δικτύου, η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της εργασίας και η υποβάθμιση των όρων υγείας και ασφάλειας βάζουν σε μόνιμο κίνδυνο τη ζωή εργαζομένων και επιβατών. Η ανάγκη της κερδοφορίας των ομίλων φέρνει τραγικά αποτελέσματα, τα οποία μετριούνται με ανθρώπινες ζωές.

Το ΠΑΜΕ στέκεται στο πλευρό των σιδηροδρομικών και όλων των εργαζομένων που παλεύουν για ασφαλείς, σύγχρονες, φθηνές και ποιοτικές μεταφορές για τον λαό.

Να διερευνηθούν σε βάθος οι αιτίες αυτής της τραγωδίας.

Να δυναμώσει τώρα ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της "απελευθέρωσης" και της ιδιωτικοποίησης της ΕΕ και των κυβερνήσεων. Για σύγχρονες, ασφαλείς, τακτικές, φθηνές, αποκλειστικά δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές».