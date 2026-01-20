ΙΡΑΝ

Νέα αντιπαράθεση Τραμπ - Χαμενεΐ

Στο φόντο των αιματοβαμμένων κινητοποιήσεων στο Ιράν που πυροδοτήθηκαν από καπιταλιστική οικονομική κρίση και τις διεθνείς κυρώσεις, οι ηγέτες ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν «πυρά» για την «επόμενη μέρα».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με συνέντευξή του στο «Politico» τάχθηκε, μεταξύ άλλων, υπέρ της αναζήτησης «νέας ηγεσίας στο Ιράν». «Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν να μην απαγχονίσει περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», είπε ο Τραμπ το Σάββατο, ερωτηθείς για το μέγεθος μιας πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν. «Πρόκειται για έναν άρρωστο άνθρωπο που θα έπρεπε να διοικεί σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς οπουδήποτε στον κόσμο, λόγω της κακής ηγεσίας».

Την ίδια μέρα, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε «εγκληματία» τον Πρόεδρο Τραμπ επειδή «προκάλεσε θύματα, ζημιές και συκοφαντίες στον ιρανικό λαό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων».

«Η τελευταία αντιιρανική εξέγερση ήταν διαφορετική, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», δήλωσε ο Χαμενεΐ τονίζοντας: «Δεν σκοπεύουμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα δείξουμε καμία επιείκεια στους εγχώριους εγκληματίες... ούτε και στους διεθνείς εγκληματίες, που είναι χειρότεροι από τους εγχώριους».

Την Κυριακή, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα δικτύωσης «Χ» προειδοποίησε ότι «οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ» κατά του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ «θα ισοδυναμεί με πόλεμο πλήρους κλίμακας στο ιρανικό έθνος».

Χτες, ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε πως τα ανώτατα σώματα ασφαλείας θα αποφασίσουν σχετικά με την αποκατάσταση του ίντερνετ τις ερχόμενες ημέρες, με την υπηρεσία να επαναλαμβάνεται «μόλις οι συνθήκες ασφαλείας είναι κατάλληλες».

Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος που δεν κατονομάστηκε δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων θανάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.000, περιλαμβανομένων 500 μελών των δυνάμεων καταστολής, με ορισμένες από τις σφοδρότερες ταραχές να σημειώνονται σε κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά.

Αμερικανικές ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως η ΜΚΟ HRANA) υποστηρίζουν πως χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις, συγκρούσεις και ταραχές που σημειώθηκαν το πρώτο 15ήμερο του Γενάρη.

Στο μεταξύ, την πρόθεσή του να επιστρέψει στο Ιράν (άγνωστο υπό ποιες συνθήκες) για να «ηγηθεί» της χώρας εξέφρασε την Κυριακή με νέο διάγγελμά του ο 65χρονος Ρεζά Παχλαβί, γιος του εκδιωχθέντος Σάχη από το 1979, που ζει στις ΗΠΑ.