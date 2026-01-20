ΚΙΝΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ

Ανακοίνωσαν προκαταρκτική εμπορική συμφωνία

Η σχέση μας είναι «πιο προβλέψιμη» από ό,τι αυτή με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Κάρτνεϊ από το Πεκίνο

Καναδάς και Κίνα «κατέληξαν σε προκαταρκτική, αλλά ιστορική, εμπορική συμφωνία με στόχο να αρθούν τα εμπόδια στο εμπόριο και να μειωθούν οι δασμοί», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Καναδάαπό το Πεκίνο, όπου έκανε ως αρχηγός κυβέρνησης της χώρας την πρώτη επίσημη επίσκεψη μετά από οκτώ χρόνια.

Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας, η Οτάβα συμφώνησε να επιτραπεί η είσοδος 49.000 ηλεκτρικών οχημάτων κατασκευασμένων στην Κίνα με δασμούς 6,1%, υποστηρίζοντας ότι αυτό «αποτελεί επιστροφή στο επίπεδο πριν τις πρόσφατες εμπορικές εντάσεις, αλλά με βάση μια συμφωνία που υπόσχεται πολλά περισσότερα για τους Καναδούς. Πρόσθεσε δε ότι την επόμενη τριετία η συμφωνία «θα φέρει σημαντικές κινεζικές επενδύσεις στον τομέα της καναδικής αυτοκινητοβιομηχανίας, δημιουργώντας καλές θέσεις εργασίας στον Καναδά και επιταχύνοντας τη μετάβασή μας προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα και προς την αυτοκινητοβιομηχανία του μέλλοντος». Από κινεζικής πλευράς, το υπουργείο Εμπορίου αναφέρθηκε σε «διευθετήσεις» που έγιναν για την αντιμετώπιση «εμπορικών ζητημάτων» σχετικών και με τα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, αγροτικά προϊόντα, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας κ.τ.λ. Σημειωτέον ότι είχαν προηγηθεί απανωτοί γύροι διαβουλεύσεων.

Την ίδια στιγμή, ενδεικτικές των διμερών διεργασιών είναι οι δηλώσεις Κάρνεϊ ότι μεταξύ των δύο χωρών έχει αναπτυχθεί «ειλικρινής και συνεπής διάλογος» που «οδηγεί σε μια πιο προβλέψιμη και αποτελεσματική σχέση», ενώ εμφανίστηκε «εξαιρετικά ευτυχής που προχωράμε μπροστά με τη νέα στρατηγική εταιρική σχέση μας».

Από την άλλη πλευρά, χαρακτήρισε τις σχέσεις Καναδά - ΗΠΑ «πολύ πιο πολύπλευρες, πολύ βαθύτερες, πολύ πιο ευρείες από ό,τι με την Κίνα».