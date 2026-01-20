ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες στη πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη συνοικία Σαχρ ε Νάου, που συγκαταλεγόταν μέχρι πρόσφατα στις «ασφαλείς» περιοχές της πόλης.

Κινεζικά ΜΜΕ μετέδιδαν ότι μεταξύ άλλων τραυματίστηκαν και δύο Κινέζοι πολίτες, ενώ συνολικά είκοσι άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Την ίδια στιγμή, την «εξουδετέρωση τεσσάρων τρομοκρατών» ανακοίνωσαν οι αρχές του Τατζικιστάν μετά από επεισόδιο στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Οπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, σκοτώθηκαν αφού πέρασαν τη μεθόριο και «αρνήθηκαν να παραδοθούν και πρόβαλαν ένοπλη αντίσταση» στην περιφέρεια Χατλόν.

Τουλάχιστον πέντε σχετικά «περιστατικά» έχουν καταγραφεί από τα τέλη Νοέμβρη στη μεθόριο, μήκους πάνω από 1.300 χιλιόμετρα.