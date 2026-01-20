ΙΣΠΑΝΙΑ

Πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα με δεκάδες νεκρούς

Οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει για τους κινδύνους στο δίκτυο - Αναφορές «περιστατικών» και προειδοποιήσεις για την αντοχή των γραμμών στο συγκεκριμένο τμήμα

σημειώθηκε την Κυριακή στηνκοντά στην πόλη Αδαμούθ, στην επαρχία της, μεόταν το ένα εκτροχιάστηκε και έπεσε σε άλλη αμαξοστοιχία που διερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Μέχρι χτες οι νεκροί ανέρχονταν σε τουλάχιστον 40 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100, από τους οποίους οι 41 νοσηλεύονται - ανάμεσά τους και πέντε παιδιά - οι 12 σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ.

Χωρίς ακόμη να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος, βγαίνουν ήδη από χτες στην επιφάνεια προειδοποιήσεις, ελλείψεις και καταγγελίες για δηλωμένα προβλήματα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής Μαδρίτης - Σεβίλλης.

Στο μεταξύ, ειδικοί που επιθεωρούν επιτόπου φέρεται να ανακάλυψαν έναν σπασμένο αρμό στις γραμμές στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.

Το βράδυ της Κυριακής το τρένο Iryo 6189, της ιδιωτικής εταιρείας Iryo - με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato - που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη με 317 επιβάτες, εκτροχιάστηκε, εισήλθε στην αντίθετη γραμμή και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe (Alvia 2384), ο οποίος είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν προς την Ουέλβα με περίπου 100 επιβάτες. Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνεται ο 27χρονος μηχανοδηγός της Renfe.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας, Οσκαρ Πουέντε, τα δύο πρώτα βαγόνια του Alvia, που μετέφεραν 53 επιβάτες, εκτοξεύτηκαν και έπεσαν σε ένα τεχνητό ανάχωμα περίπου τεσσάρων μέτρων. Από αυτά τα βαγόνια προέρχονται οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες, διευκρίνισε ο Πουέντε.

Ο ίδιος δήλωσε πως 30 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Μέχρι χτες υπήρχαν ακόμη εγκλωβισμένοι και γίνονταν προσπάθειες να διασωθούν τυχόν επιζώντες. Πάντως οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo φέρεται να απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών έσπευσε να κάνει λόγο για ένα «εξαιρετικά παράξενο» περιστατικό, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής είχε ανακαινιστεί τον Μάη του 2025 με έργα που κόστισαν 700 εκατ. ευρώ, ενώ το τρένο ήταν «σχεδόν καινούργιο (λιγότερο από 4 ετών)». Σύμφωνα με την εταιρεία Iryo, το συγκεκριμένο τρένο είχε περάσει έλεγχο στις 15 Γενάρη 2026.

Υπήρχαν καταγεγραμμένα περιστατικά και προειδοποιήσεις

Την ίδια στιγμή όμως δημοσιεύματα στα ισπανικά ΜΜΕ μετέδιδαν αναφορές της ισπανικής κρατικής εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών (Adif) για διάφορα τεχνικά περιστατικά στην Αδαμούθ μέσα στο 2025, μήνες πριν το χτεσινό δυστύχημα.

Η Adif προειδοποίησε για 8 τεχνικά περιστατικά - κάποια σχετίζονταν με τις υποδομές - σε εκείνο το σημείο της γραμμής Μαδρίτης - Σεβίλλης τους τελευταίους μήνες πριν το σιδηροδρομικό ατύχημα, μετέδωσε χθες η «el Pais».

Στην εφημερίδα «El Mundo» έκθεση της Adif φανερώνει ότι είχε καταγράψει σχεδόν 12 περιστατικά στο ίδιο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, στην Αδαμούθ. Σύμφωνα με την έκθεση, «η κατάσταση των γραμμών προκαλούσε αρκετό κροτάλισμα και τράνταγμα», με αποτέλεσμα ένα κομμάτι εξοπλισμού να πέσει στο κεφάλι ενός μέλους του πληρώματος μιας αμαξοστοιχίας.

Ο Ρ. Εσκουδέρο, γγ του Συνδικάτου Σιδηροδρόμων Ισπανίας, δήλωσε στην εφημερίδα ότι το κροτάλισμα και η δόνηση συμβαίνουν επειδή οι γραμμές δεν μπορούν να απορροφήσουν το βάρος και τη δύναμη των τρένων. Πρόσθεσε ότι το συνδικάτο λάμβανε συχνά διαμαρτυρίες για το τράνταγμα.

Εξάλλου το Συνδικάτο μηχανοδηγών τρένων της Ισπανίας (SEMAF) είχε γράψει στην Adif τον περασμένο Αύγουστο, προειδοποιώντας για τη σιδηροδρομική γραμμή όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, αναφέρει το Reuters. Στην επιστολή του το συνδικάτο μηχανοδηγών ανέφερε ότι κατά μήκος αυτού του τμήματος της γραμμής, λακκούβες και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα.

Στο μεταξύ η γραμμή Μαδρίτης - Σεβίλλης είναι η παλαιότερη στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς τέθηκε σε λειτουργία το 1992 με έξι καθημερινές σιδηροδρομικές υπηρεσίες από τη Renfe, ενώ η κυκλοφορία τρένων σε αυτήν τη γραμμή έχει πολλαπλασιαστεί με την είσοδο ανταγωνιστών στον δημόσιο φορέα εκμετάλλευσης κατά την «απελευθέρωση» των σιδηροδρόμων του 2019.

Το ΚΚ Εργαζομένων Ισπανίας

Το ΠΓ του ΚΚ Εργαζομένων της Ισπανίας (PCTE) εκφράζει με ανακοίνωσή του την απογοήτευσή του και τη θλίψη του για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κόρδοβα. Εκφράζει τα συλλυπητήριά του «στις οικογένειες των θανόντων και την υποστήριξη και την αλληλεγγύη μας στους τραυματίες, καθώς και στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, τους εργαζόμενους των πληγεισών εταιρειών και τους κατοίκους της περιοχής, που από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκαν στις προσπάθειες διάσωσης».

Και επισημαίνει: «Οι συγκεκριμένες αιτίες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες, αλλά τραγωδίες αυτού του είδους σπάνια προκαλούνται τυχαία. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε ένα πλήρως δημόσιο, ελεγχόμενο από τους εργαζόμενους εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας και όχι τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Ελπίζουμε ότι οι έρευνες θα ρίξουν φως σε ό,τι συνέβη το συντομότερο δυνατό και θα απαιτήσουμε την κατάλληλη πολιτική και εταιρική λογοδοσία εν ευθέτω χρόνω».