ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΗΠΑ

«Συμβούλιο Ειρήνης» για την κατοχή της Γάζας και «υποκατάσταση» του ΟΗΕ

Φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και στους εντεινόμενους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς «ανάβει» η συγκρότηση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ, με την Ουάσιγκτον να αξιοποιεί τις «ευλογίες» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (17/11/2025, απόφαση 2803) για την προώθηση ενός οργάνου που λανσάρεται από τις ΗΠΑ ως «εναλλακτική» στον Οργανισμό.

Τα βασικά στελέχη του ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» ανακοινώθηκαν την Παρασκευή (ανήμερα της έναρξης της «δεύτερης φάσης» του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα) από τον Αμερικανό Πρόεδρο, που θα είναι επικεφαλής του.

Στο ΔΣ θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος θα έχει ρόλο «γενικού διευθυντή», ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ (με «βαρύ βιογραφικό» στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα στην περιοχή), ο Τζ. Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και «αρχιτέκτονας» των «Συμφωνιών του Αβραάμ», ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Κατάρ Αλί Αλ Θαουάντι, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Μυστικών Υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, ο διευθύνων σύμβουλος της «Apollo Global Managent», Μαρκ Ρόουαν, η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ριμ Αλ Χασίμι, ο Ισραηλινοκύπριος επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι και η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Σίγκριντ Κάαγκ.

Αναφέρθηκαν επίσης τα ονόματα του επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Γκέιμπριελ.

Προσκλήσεις να συμμετάσχουν ως «ιδρυτικά» μέλη δέχτηκαν οι ηγέτες δεκάδων χωρών: Ρωσίας, Αργεντινής, Βραζιλίας, Καναδά, Αυστραλίας, Τουρκίας, Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας, Ουγγαρίας, Ινδίας, Ιταλίας, Ιορδανίας, Νέας Ζηλανδίας, Παραγουάης, Βιετνάμ, Καζακστάν, Λευκορωσίας κ.ά.

Η Γαλλία, που έχει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, απέρριψε την πρόσκληση Τραμπ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», υπενθυμίζοντας την υποτιθέμενη «προσήλωσή» της στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο, η «θητεία» των μελών του ΔΣ και του διευρυμένου φορέα του «Συμβουλίου Ειρήνης» είναι τριετής. Οσοι επιθυμούν να γίνουν μόνιμα μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν 1 δισ. δολάρια.

Διεθνής ...οργανισμός το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο αρχικός σκοπός του «Συμβουλίου Ειρήνης» υποτίθεται ότι είναι η «διαχείριση της ανοικοδόμησης» στη Λωρίδα της Γάζας, που ισοπεδώθηκε από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο με τη στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ανάλυση της ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz», δεν αποκλείεται να πρόκειται για εγχείρημα των ΗΠΑ με ευρύτερη εφαρμογή.

Σε περίπτωση π.χ. που το «Συμβούλιο Ειρήνης» πετύχει στη Γάζα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κληθεί να «χειριστεί» κι άλλες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία, ή και να «υποκαταστήσει» τον ΟΗΕ, εν μέσω «προβληματισμών» και αντιθέσεων για την πορεία του Οργανισμού και την «αποτελεσματικότητά» του, στο φόντο της μεγάλης όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Το δε Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο έγγραφο που αναφέρεται στο καταστατικό του «Συμβουλίου Ειρήνης», το περιγράφει ως «διεθνή οργανισμό» με στόχο την προώθηση «σταθερότητας, αποκατάστασης αξιόπιστης και νόμιμης διακυβέρνησης», και ως «εγγύηση διαρκούς ειρήνης σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις».

Επικρίνει «τις προσεγγίσεις και τους θεσμούς που απέτυχαν πολύ συχνά», καλώντας τις χώρες να έχουν «το θάρρος να εκτραπούν» από αυτούς.

Αναφέρεται επίσης στην «ανάγκη ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού διεθνούς οργανισμού ειρήνης».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ αναφέρεται στο «καταστατικό» ως «ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης», με «πολύ ευρείες εξουσίες», αφού θα είναι ο μόνος που θα μπορεί να προσκαλέσει άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συμμετάσχουν σε αυτό, ενώ θα μπορεί και να ανακαλέσει τη συμμετοχή τους, εκτός της περίπτωσης «βέτο από πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών - μελών». Θα έχει επίσης «δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου» όλων των αποφάσεων.

Ισραηλινές αντιδράσεις

Η σύνθεση του «Συμβουλίου Ειρήνης» προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, λόγω του προνομιακού ρόλου που έχουν η Τουρκία και το Κατάρ στο ΔΣ.

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού πρωθυπουργικού γραφείου αναφέρεται πως η ανακοίνωση για τη σύσταση της «Εκτελεστικής Επιτροπής» που θα υπάγεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» «δεν αποτέλεσε αντικείμενο συντονισμού με το Ισραήλ και αντίκειται στην πολιτική της χώρας».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως δόθηκε εντολή από τον Νετανιάχου στον υπουργό Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αμερικανό ομόλογο, Μ. Ρούμπιο.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε χτες βράδυ στην Κνέσετ ότι διαφωνεί με την ανάπτυξη Τούρκων ή Καταριανών στρατιωτών στη Γάζα, τονίζοντας: «Δεν θα υπάρχουν ούτε Τούρκοι, ούτε Καταριανοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας».

Δυσφορία εξέφρασαν και στελέχη της αντιπολίτευσης, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Ν. Μπένετ που είπε ότι «η παρουσία της Τουρκίας και του Κατάρ στη Γάζα επιβραβεύει τις σφαγές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ».

Ο δε υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ότι «οι χώρες που ενέπνευσαν τη Χαμάς δεν μπορεί να είναι αυτές που θα την αντικαταστήσουν». Παρότρυνε τον Νετανιάχου να συγκροτήσει στρατιωτική κυβέρνηση στη Γάζα για «να ενθαρρύνει τη μετανάστευση και τον εποικισμό».

Καθημερινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί και επιθέσεις

Σε ένα τέτοιο φόντο, το Ισραήλ συνέχισε τις επιδρομές στη Γάζα και τη συστηματική παρεμπόδιση ανθρωπιστικής βοήθειας από τα περισσότερα μεθοριακά περάσματα, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση των συνθηκών κόλασης για περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Το πρωί της Κυριακής, το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές της ανατολικής και κεντρικής Γάζας, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, αρκετοί άμαχοι τραυματίστηκαν στη συνοικία αλ-Ζεϊτούν, που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Πόλης της Γάζας, ενώ τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές, κατεδάφισαν σπίτια και στόχευσαν καταυλισμούς προσφύγων.

Την ίδια μέρα, πληροφορίες ισραηλινών ΜΜΕ ανέφεραν πως η Χαμάς σκοπεύει να παραδώσει τις ευθύνες για τον θύλακα στη λεγόμενη «Επιτροπή Διοίκησης» της Γάζας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε χτες νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων. Οι νεκροί Παλαιστίνιοι ξεπέρασαν τους 71.550 και οι τραυματίες τους 171.365.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Χτες, εκατοντάδες Ισραηλινοί στρατιώτες σε συνεργασία με την υπηρεσία ασφάλειας Shin Bet συμμετείχαν σε επιχείρηση στη Χεβρώνα της νότιας Δυτικής Οχθης, στήνοντας νέα οδοφράγματα και «σημεία ελέγχου» σε νότιες συνοικίες.

Νέοι βομβαρδισμοί και στον νότιο Λίβανο

Στο μεταξύ, ένα 48ωρο αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο πως «ολοκλήρωσε» τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, νότια του ποταμού Λιτάνι, για την καταστροφή υποδομών της Χεζμπολάχ, ξανάρχισε τις αεροπορικές επιδρομές σε λιβανέζικα μεθοριακά χωριά Μαχμουντίγια και Μουρούζ.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν και σε τρία χωριά βόρεια του ποταμού Λιτάνι με παρόμοια προσχήματα. Δεν έγινε άμεσα γνωστό εάν προκλήθηκαν θύματα πέρα από υλικές ζημιές.