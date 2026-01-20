ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στον β' γύρο για πρώτη φορά μετά το 1986

Ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, επικράτησε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία την Κυριακή, ακολουθούμενος από τον Αντρέ Βεντούρα, ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Chega.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ο Σεγκούρο έλαβε το 31,1% των ψήφων και ο Βεντούρα το 23,52%.

Ακολούθησαν οι προεδρικοί υποψήφιοι Joao Cotrim de Figueiredo (Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία) με 16%, Henrique Gouveia e Melo με 12,32%, Luis Marques Mendes (PPD/PSD, CDS-PP) με 11,3%, Catarina Martins (Μπλόκο Αριστεράς) με 2,06% και Antonio Filipe (ΚΚ Πορτογαλίας, Οικολόγοι Πράσινοι) με 1,64%.

Σεγκούρο και Βεντούρα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο που αναμένεται να διεξαχθεί τον επόμενο μήνα.

Είναι η πρώτη φορά μετά το 1986 που οι προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία πάνε σε δεύτερο γύρο, γεγονός το οποίο φανερώνει τις ενδοαστικές αντιθέσεις όπως αυτές εκφράζονται στον πολιτικό συσχετισμό.

Ο Πρόεδρος στην Πορτογαλία έχει ρόλο σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικό, πλην όμως μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διαλύει το κοινοβούλιο, να προκηρύσσει πρόωρες βουλευτικές εκλογές και να ασκεί βέτο σε νομοθεσίες.