Τρίτη 20 Γενάρη 2026
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πηγή ανησυχίας η πολιτική ΕΕ - κυβερνήσεων που υποτάσσει τα πάντα στο κυνήγι του κέρδους

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για την πολύνεκρη τραγωδία στον ισπανικό σιδηρόδρομο, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει τα εξής:

«Το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό για την απώλεια τουλάχιστον 39 ανθρώπων μετά τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία. Ο ελληνικός λαός έχει βιώσει και ο ίδιος, με το έγκλημα στα Τέμπη, τον πόνο από την απώλεια ανθρώπινων ζωών στον σιδηρόδρομο.

Προφανώς τα ακριβή αίτια πρέπει να διερευνηθούν, όμως σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λογικό μετά από τέτοιες τραγωδίες, που έχουν συμβεί σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι λαοί να ανησυχούν για την ασφάλεια των μεταφορών τους, με δεδομένη την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που "τεμαχίζει" τον σιδηρόδρομο, τον "απελευθερώνει" και τον ιδιωτικοποιεί, υποτάσσοντας τα πάντα στο κυνήγι του κέρδους».

    

Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
