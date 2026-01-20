ΣΥΡΙΑ

Συγκρούσεις και μετά τη συμφωνία «εκεχειρίας» του καθεστώτος τζιχαντιστών και των SDF

συνεχίστηκαν και χτες στηκαιπαρά την εύθραυστη «εκεχειρία» που ανακοίνωσαν την Κυριακή ηκαι η διοίκηση των

Είχε προηγηθεί η προέλαση των δυνάμεων των τζιχαντιστών και η κατάληψη σημαντικών εδαφών με πετρελαιοπηγές και κοιτάσματα φυσικού αερίου που έλεγχαν εδώ και χρόνια οι SDF, υπό την «ασπίδα» του αμερικανικού στρατού - η οποία προφανώς «αφαιρέθηκε».

Στις χτεσινές συγκρούσεις, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA (ελέγχεται από το καθεστώς των τζιχαντιστών) σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις στρατιώτες του στρατού της Δαμασκού και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι, «από ορισμένες τρομοκρατικές ομάδες που προσπάθησαν να διαταράξουν την εφαρμογή της εκεχειρίας».

Ανάλογες καταγγελίες έκαναν στελέχη των SDF, επισημαίνοντας πως δυνάμεις της κυβέρνησης των τζιχαντιστών εξαπέλυσαν επιθέσεις σε βάρος τους σε περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας παρά την «εκεχειρία». Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως ορισμένες συγκρούσεις ξέσπασαν κοντά σε μεγάλη φυλακή της πόλης Ράκα, στην οποία κρατούνται εδώ και χρόνια τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους». Συγκρούσεις ξέσπασαν εκεί και χθες βράδυ.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, το SANA μετέδωσε χτες πως δυνάμεις του στρατού αναπτύσσονται στην περιοχή Τζαζίρα της βορειοανατολικής Συρίας στο πλαίσιο της «εκεχειρίας», μετά την εξασφάλιση του ελέγχου του μεγάλου φράγματος «Τισρίν» στα βόρεια περίχωρα της Ράκα.

Πριν ανακοινωθεί η συμφωνία «εκεχειρίας», ο στρατός του καθεστώτος των τζιχαντιστών είχε καταφέρει σημαντικές επιτυχίες, καταλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το πετρελαϊκό κοίτασμα Ομάρ (το μεγαλύτερο της χώρας), το κοίτασμα φυσικού αερίου Conoco στην ανατολική επαρχία Ντέιρ Εζόρ και άλλες πετρελαιοφόρες περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ, ανατολικά του ποταμού Ευφράτη, οι οποίες αποτελούσαν τα τελευταία χρόνια κύρια πηγή εσόδων των κουρδικών δυνάμεων και αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας που είχε δραστηριότητες στην περιοχή ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ (2016-2020).

Νωρίτερα πηγή της κυβέρνησης των τζιχαντιστών ανέφερε ότι μαχητές των SDF υποχώρησαν μετά από προελάσεις του στρατού, επιτρέποντας στις δυνάμεις του καθεστώτος της Δαμασκού να καταλάβουν λωρίδα εδάφους άνω των 150 χιλιομέτρων κατά μήκος της ανατολικής όχθης του Ευφράτη, από το Μπαγκούζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ έως βασικές πόλεις όπως το αλ-Σουχάιλ και η Μπουσάιρα.

Το Σάββατο ο στρατός των τζιχαντιστών κατέλαβε τη βόρεια πόλη Τάμπκα και το γειτονικό φράγμα της, καθώς και το μεγάλο «Φράγμα της Ελευθερίας» (πρώην Φράγμα Μπάαθ), δυτικά της Ράκα.

Συμφωνία «εκεχειρίας» με τη σφραγίδα των ΗΠΑ

Η συμφωνία «εκεχειρίας» που ανακοινώθηκε την Κυριακή προβλέπει παύση εχθροπραξιών και πλήρη «ένταξη» - ενσωμάτωση των SDF στις δομές του καθεστώτος των Σύρων τζιχαντιστών, όπως είχε συμφωνηθεί τον Μάρτη του 2025 ανάμεσα στον τζιχαντιστή «Πρόεδρο» αλ Σαράα και τον ηγέτη των Κούρδων Μ. Αμπντί υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Δεν είναι τυχαίο πως η «εκεχειρία» ανακοινώθηκε μετά τη νέα συνάντηση του αλ Σαράα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο και πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, που μία μέρα πριν είχε συναντήσει στην Ερμπίλ του αυτόνομου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ τον Μ. Αμπντί.

Ο Σαράα κατά τη συνάντηση με τον Αμερικανό αξιωματούχο επέμεινε στην «κυριαρχία της Συρίας σε όλη την επικράτειά της».

Ο δε Μπάρακ χαιρέτισε τη συμφωνία «εκεχειρίας», κάνοντας λόγο για «σημείο καμπής».

Ο αλ Σαράα και ο Αμπντί αναμενόταν να συναντηθούν αργότερα χθες στη Δαμασκό, για να διευκρινίσουν τις «ασάφειες» της συμφωνίας.

Αργά χθες βράδυ ο αλ Σαράα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντ. Τραμπ. «Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και της προστασίας του κουρδικού λαού εντός του συριακού κράτους», ανέφερε η Δαμασκός.

Η συμφωνία «εκεχειρίας» έχει 14 βασικά σημεία που μεταξύ άλλων προβλέπουν «πλήρη διοικητικό έλεγχο και στρατιωτική παράδοση των κυβερνείων σε Ντέιρ Εζόρ και Ράκα» προς την κεντρική κυβέρνηση των τζιχαντιστών.

Επίσης, συμπεριλαμβάνει ρήτρα για ενσωμάτωση των SDF και των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας στα υπουργεία Αμυνας και Εσωτερικών, την παράδοση όλων των συνοριακών περασμάτων και κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη «μέριμνα» των κρατουμένων τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» και των οικογενειών τους που κρατούνται σε φυλακές και στρατόπεδα που ελέγχονται από τους Κούρδους. Οι SDF θα δεσμευτούν να απομακρύνουν όλους τους μη Σύρους αρχηγούς και τις δυνάμεις που συνδέονται με το ΡΚΚ εκτός της χώρας, όπως απαιτεί πάγια η Αγκυρα.

Η συμφωνία «εκεχειρίας» που παραβιάστηκε από την πρώτη μέρα χαιρετίστηκε από αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η οποία κατά τα άλλα ανέφερε πως «δεν ξεχνά» τη συμμετοχή της οργάνωσης SDF στις μάχες που έδωσαν μαζί με τον «διεθνή συνασπισμό» κατά των τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους».

Οι τελευταίες εξελίξεις προκάλεσαν εμφανή ικανοποίηση στον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν, που εδώ και χρόνια διαπραγματευόταν με τις ΗΠΑ την απομάκρυνση των κουρδικών δυνάμεων SDF από τις περιοχές αυτές, με το πρόσχημα πως συμμετείχαν «πυρήνες από την τρομοκρατική οργάνωση ΡΚΚ».

Ο Ερντογάν επικοινώνησε χτες τηλεφωνικά με τον αλ Σαράα εκτιμώντας, σύμφωνα με το πρακτορείο SANA, την «ισχύ των διμερών σχέσεων» και τη «σημασία συντονισμού στα ανώτατα επίπεδα και τις διαβουλεύσεις σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».