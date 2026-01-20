Τρίτη 20 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΡΑΚ
Αποχώρησαν οι περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες

Την «πλήρη αποχώρηση» των Αμερικανών στρατιωτών από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός του ομοσπονδιακού εδάφους του Ιράκ, εξαιρουμένης της ημιαυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν, ανακοίνωσε την Κυριακή η ιρακινή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, το ιρακινό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι η τελευταία μονάδα Αμερικανών συμβούλων αναχώρησε από την αεροπορική βάση Al-Asad στην επαρχία Anbar στο δυτικό Ιράκ, η οποία φιλοξένησε τις αμερικανικές δυνάμεις για πάνω από δύο δεκαετίες. Η αμερικανική συμμαχία για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» αποσύρθηκε επίσης από το αρχηγείο της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων, αφήνοντας τις εγκαταστάσεις υπό τον πλήρη έλεγχο των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει τη σταδιακή του απόσυρση εδώ και χρόνια, έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης το 2023.

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν στην αεροπορική βάση Χαρίρ, στην επαρχία Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν.

    

ΚΟΣΜΟΣ
