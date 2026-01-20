Τρίτη 20 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΔΙΕΘΝΗ
ΝΤΑΒΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ
«Πνεύμα Διαλόγου» με φόντο ... τις σειρήνες πολέμου

Καθώς οι κυβερνήσεις και τα μονοπώλια ακονίζουν μαχαίρια μέσα σε πυρετώδεις πολεμικές προετοιμασίες για μια ευρύτερη σύγκρουση, ξεκίνησε χτες στο Νταβός της Ελβετίας και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Γενάρη η 56η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με θέμα... «Ενα πνεύμα Διαλόγου».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι θεματικές ενότητες θα περιστραφούν γύρω από «πέντε κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις»: Συνεργασία σε έναν αμφιλεγόμενο κόσμο. «Ξεκλείδωμα» νέων πηγών ανάπτυξης. «Επένδυση στους ανθρώπους». «Υπεύθυνη ανάπτυξη της καινοτομίας». «Οικοδόμηση ευημερίας εντός πλανητικών ορίων».

Αύριο αναμένεται στο ελβετικό θέρετρο και ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, όπου θα συμμετέχουν υπουργοί, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, όπως και εκατοντάδες επιχειρηματίες, περιλαμβανομένων των προέδρων των τεχνολογικών κολοσσών Nvidia και Microsoft.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με σχετική έκθεση της ΜΚΟ Oxfam, που δημοσιοποιείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι 12 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι «κατέχουν περισσότερα πλούτη από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας» ή αλλιώς τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους.

    

ΚΟΣΜΟΣ
