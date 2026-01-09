Παρασκευή 9 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΑΜΠΕΡΑ.- Ανεξέλεγκτες μαίνονταν χτες οι φλόγες σε δασικές περιοχές της αυστραλιανής πολιτείας Βικτόρια, με τις αρχές των πόλεων Λόνγκγουντ και Γουάλγουα να εκδίδουν εντολές εκκένωσης σπιτιών, τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και το επίπεδο προειδοποίησης να ορίζεται στο ανώτατο, το χαρακτηριζόμενο (πιθανώς) «καταστροφικό» για ζωές και περιουσίες.

ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΣΧΑ.- Σε ανταλλαγή κρατουμένων προχώρησαν χθες η Γαλλία και η Ρωσία. Η Μόσχα απελευθέρωσε τον Γάλλο ερευνητή Λοράντ Βινατιέ, ο οποίος βρισκόταν φυλακισμένος στη Ρωσία από τον Ιούλη του 2024, κατηγορούμενος ότι δεν είχε διαπιστευτεί επίσημα ως ερευνητής. Το Παρίσι απελευθέρωσε τον Ρώσο επαγγελματία μπασκετμπολίστα Ντανιίλ Κασάτκιν, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνη στο αεροδρόμιο του Παρισιού έπειτα από αίτημα των αμερικανικών αρχών, που τον κατηγορούν για ψηφιακή πειρατεία.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Εντείνονται τα παζάρια για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ
«Επιτήρηση» διαρκείας από τις ΗΠΑ με το πιστόλι στον κρόταφο
Οργή για τη δολοφονία 37χρονης από πράκτορα της ICE
 «Καταστροφικά» χαρακτηρίζει η Ρωσία τα σχέδια ανάπτυξης «δυτικών» στρατευμάτων
 Ετοιμο και για πόλεμο και για παζάρι το Ιράν...
 Καθοριστική η συμβολή της στo ρεσάλτο στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο
 Τα μηνύματα από τις ΗΠΑ είναι «εξαιρετικά ανησυχητικά»
Προς τεράστια αύξηση στρατιωτικών δαπανών στο 1,5 τρισ. δολάρια
 Ερωτήματα από βίντεο που αναρτήθηκε στο «X»
 Τουρκικό «αντιτρομοκρατικό» ενδιαφέρον
 Αποκαθίσταται η παροχή ρεύματος στο Βερολίνο μετά από πέντε μέρες
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ