ΚΑΜΠΕΡΑ.- Ανεξέλεγκτες μαίνονταν χτες οι φλόγες σε δασικές περιοχές της αυστραλιανής πολιτείας Βικτόρια, με τις αρχές των πόλεων Λόνγκγουντ και Γουάλγουα να εκδίδουν εντολές εκκένωσης σπιτιών, τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και το επίπεδο προειδοποίησης να ορίζεται στο ανώτατο, το χαρακτηριζόμενο (πιθανώς) «καταστροφικό» για ζωές και περιουσίες.

ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΣΧΑ.- Σε ανταλλαγή κρατουμένων προχώρησαν χθες η Γαλλία και η Ρωσία. Η Μόσχα απελευθέρωσε τον Γάλλο ερευνητή Λοράντ Βινατιέ, ο οποίος βρισκόταν φυλακισμένος στη Ρωσία από τον Ιούλη του 2024, κατηγορούμενος ότι δεν είχε διαπιστευτεί επίσημα ως ερευνητής. Το Παρίσι απελευθέρωσε τον Ρώσο επαγγελματία μπασκετμπολίστα Ντανιίλ Κασάτκιν, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνη στο αεροδρόμιο του Παρισιού έπειτα από αίτημα των αμερικανικών αρχών, που τον κατηγορούν για ψηφιακή πειρατεία.