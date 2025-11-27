ΗΠΑ

Αύξηση κρατικού ελλείμματος

Υψηλότερο έλλειμμα κατά 284 δισ. δολάρια κατέγραψαν τον Οκτώβριο οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ εν μέσω δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) που τερματίστηκε μετά από 43 μέρες.

Ειδικότερα, το κρατικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο αυξήθηκε κατά 27 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 10% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 κυρίως λόγω της μετατόπισης περίπου 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων δαπανών παροχών του Νοεμβρίου για ορισμένα στρατιωτικά και υγειονομικά προγράμματα στον Οκτώβριο).

Οι δαπάνες για τον Οκτώβριο, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών παροχών του Νοεμβρίου, ανήλθαν συνολικά σε 689 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 18% από τα 584 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2024.

Το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται σήμερα σε περίπου 38,09 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κοινοβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής των ΗΠΑ.

Αντίθετος με παράταση του «Obamacare» ο Τραμπ

Σημαντικές αλλαγές επιδοτούμενων προγραμμάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προγράμματος «Obamacare» εξετάζει η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έναν μήνα πριν εκπνεύσουν οι προβλεπόμενες δημόσιες επιδοτήσεις στις 31 Δεκέμβρη.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έκρυψε ποτέ την αντίθεσή του στο «Obamacare», δήλωσε σε δημοσιογράφους προχτές βράδυ ότι τάσσεται κατά μίας διετούς παράτασης των επιχορηγήσεων, μην αποκλείοντας ωστόσο μία βραχυπρόθεσμη παράταση για να μην βρεθούν μπροστά σε σημαντικές αυξήσεις εισφορών πολλοί ασφαλισμένοι.

Με τις δηλώσεις αυτές διέψευσε ρεπορτάζ του «Politico» ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει διετή παράταση του «Obamacare» με την προσθήκη νέων ορίων επιλεξιμότητας βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Πάντως, οι Αμερικανοί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι το 2026 με διπλάσια κόστη για την ασφάλιση Υγείας και πολλοί είναι πιθανό να αναβάλουν να υπογράψουν οτιδήποτε εν αναμονή πιθανής πολιτικής συμφωνίας της τελευταίας στιγμής, ή να πάψουν να έχουν ασφάλιση λόγω φτώχειας.

Η αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς που επιδίωκαν να παραταθούν οι επιχορηγήσεις και οι φοροαπαλλαγές για την ασφάλιση Υγείας όξυνε την ενδοαστική πόλωση και οδήγησε από την 1η Οκτώβρη για 43 μέρες σε δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους (shutdown), το οποίο τερματίστηκε προσωρινά με διακομματική συμφωνία έως τις 30 Γενάρη.