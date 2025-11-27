ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Εναρξη νέας τρομοκρατικής επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Οχθη

Στο φόντο των καθημερινών δολοφονικών ισραηλινών επιθέσεων και του δραστικού περιορισμού βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στη ρημαγμένηαπό το κράτος - δολοφόνο, οξεκίνησε χτεςστο βόρειο τμήμα της

Μεταξύ των περιοχών στις οποίες επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας ο κατοχικός στρατός ήταν η πόλη Τουμπάς και τα χωριά Ταμούν και Ακαμπα. Σε προπαγανδιστικά φυλλάδια που μοίρασε αποκαλεί τις περιοχές «παράδεισο τρομοκρατών» και ζητά από τους κατοίκους «να συνεργαστούν» για να μην υποστούν τις τραγικές συνέπειες ευρείας στρατιωτικής εισβολής (με εκτοπισμούς αμάχων, καταστροφές βασικών υποδομών σε δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών και δρόμους), όπως κάνει εδώ και τόσον καιρό με την εισβολή διαρκείας σε άλλες πόλεις, όπως η Τζενίν και η Τουλκαρέμ.

Από τον Οκτώβρη του 2023 ο ισραηλινός κατοχικός στρατός και Εβραίοι έποικοι έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους άμαχους στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ έχουν τραυματίσει και φυλακίσει χιλιάδες άλλους.

Την ίδια ώρα το ισραηλινό κράτος καλύπτει με όλους τους τρόπους τη δολοφονική δράση των Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Χαρακτηριστικά, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισ. Κατς δήλωσε χτες σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του κοινοβουλίου (Κνέσετ) ότι οι επιθέσεις Εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστίνιων άοπλων αμάχων στη Δυτική Οχθη ...«δεν συνιστούν τρομοκρατία, αλλά διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Ισραηλινές επιθέσεις στη νότια Γάζα

Στη Λωρίδα της Γάζας ο ισραηλινός κατοχικός στρατός σκότωσε 4 μαχητές της Χαμάς που εξήλθαν από τούνελ στην ανατολική Ράφα, όπου εδώ και καιρό έχουν εγκλωβιστεί πάνω από 150 Παλαιστίνιοι. Αλλοι 2 μαχητές της Χαμάς συνελήφθησαν.

Την περασμένη βδομάδα ο κατοχικός στρατός σκότωσε τουλάχιστον άλλους 20 μαχητές της Χαμάς που προσπάθησαν να αποδράσουν από τούνελ της Ράφα, απορρίπτοντας τις πρότερες προσπάθειες Αιγύπτιων και Καταριανών μεσολαβητών για συμφωνία που θα οδηγούσε στον ασφαλή απεγκλωβισμό τους.

Νωρίτερα, αραβικά ΜΜΕ ανέφεραν την ίδρυση «νέας» ένοπλης ομάδας, που στρέφεται κατά της Χαμάς και η οποία δημοσιοποίησε το γεγονός με ανακοίνωση στη Χαν Γιούνις της νότιας Γάζας. Αρχηγός της εμφανίζεται ο Σάουκι Αμπού Νασίρα, πρώην αξιωματούχος των παλαιστινιακών αρχών ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Η οργάνωσή του, που πιθανώς συνεργάζεται με τον ισραηλινό στρατό κατοχής, τον δείχνει να υπόσχεται «πόλεμο» κατά της Χαμάς μπροστά σε ομάδα ενόπλων, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «Τα αλυχτίσματα των σκυλιών δεν φοβίζουν τα λιοντάρια» και «Θάνατος στη Χαμάς».

Είναι ενδεικτικό ότι η «νέα» ένοπλη ομάδα κατά της Χαμάς ξεφύτρωσε σε περιοχή της Γάζας που βρίσκεται πίσω από την «κίτρινη γραμμή», δηλαδή στα εδάφη που ελέγχονται από τον ισραηλινό κατοχικό στρατό.

Νέες απειλές του Ισραήλ κατά του Λιβάνου

Στο μεταξύ, ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την υπογραφή της συμφωνίας «εκεχειρίας» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, στις 27/11/2024, με «εγγυήτριες» τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τον ΟΗΕ, με το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη να την κάνει κουρελόχαρτο, με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, μέσα στον έναν χρόνο της «εκεχειρίας» ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στη δολοφονία άνω των 330 Λιβανέζων (μεταξύ τους γυναικών και παιδιών), στον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων και σε σοβαρές υλικές ζημιές ή καταστροφές σπιτιών, εργοστασίων και υποδομών κυρίως του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, με πρόσχημα «αποθήκες όπλων» ή στρατόπεδα εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ. Διατηρεί παράλληλα την κατοχή σε εδάφη στρατηγικής σημασίας στον νότιο Λίβανο.

Σε αυτό το σκηνικό, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα γυμνάσια στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο, καθώς θεωρείται θέμα χρόνου μια νέα κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Λιβάνου. Ως αφορμή προβάλλεται η άρνηση της Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί, όπως επιτάσσουν ΗΠΑ και Ισραήλ και έχει συμφωνήσει ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισ. Κατς εκτόξευσε νέες απειλές κατά του Λιβάνου, δηλώνοντας ότι «δεν θα υπάρξει ηρεμία» στον Λίβανο παρά μόνο όταν υπάρξουν «εγγυήσεις» για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Δεν θα επιτρέψουμε απειλές κατά των κατοίκων του βορρά και η υπέρτατη επιβολή θα συνεχιστεί και θα ενταθεί», ανέφερε μιλώντας στην Κνέσετ. Ως παράδειγμα έφερε την επίθεση που εξαπέλυσε η ισραηλινή αεροπορία την περασμένη Κυριακή, σκοτώνοντας 5 στελέχη της Χεζμπολάχ, μεταξύ τους και τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης.

«Οπως αποδείχθηκε πριν λίγες μέρες με την εξάλειψη εκεί, δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Βηρυτό, ούτε τάξη και σταθερότητα στον Λίβανο, παρά μόνο με εγγυήσεις για την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», είπε ο Κατς, διαβεβαιώνοντας πως «θα αφοπλίσουμε» τη Χεζμπολάχ αν δεν παραδώσει τα όπλα μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία διευθέτησης θαλάσσιων διαφορών Ισραήλ - Λιβάνου, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ προς όφελος μεγάλων ενεργειακών μονοπωλίων, ο Κατς ανέφερε πως μελετούν τη στάση τους στο θέμα, διαπιστώνοντας «σημεία αδυναμίας και προβλήματα».

Πάντως ορισμένα ισραηλινά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι ο κατοχικός στρατός επεξεργάζεται εδώ και καιρό διάφορα σενάρια κλιμάκωσης των επιθέσεων έναντι της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενδεχομένως στις αρχές του 2026.

Συρία: Αιματηρή έκρηξη στο Ιντλίμπ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χτες στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ της Συρίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 5 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 10.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, η έκρηξη πιθανώς ήταν το αποτέλεσμα αεροπορικής επιδρομής του «διεθνούς συνασπισμού» των ΗΠΑ κατά του «Ισλαμικού Κράτους».

Τα θύματα βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνέχιζαν για ώρες χτες τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης.

Αποστολή του ΟΗΕ σε Δαμασκό και Βηρυτό

Διαδοχικές επισκέψεις σε Δαμασκό και Βηρυτό αναμένεται να πραγματοποιήσουν την ερχόμενη βδομάδα οι πρέσβεις των 15 κρατών - μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με αναφορά της σλοβενικής αποστολής, η οποία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου από τον Δεκέμβρη.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Ασφαλείας πρόκειται να επισκεφτούν τη Δαμασκό στις 4 Δεκέμβρη, λίγες μέρες πριν την πρώτη επέτειο της ανατροπής του πρώην Προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ Ασαντ. Οι διπλωμάτες αναμένεται να συναντηθούν με την ηγεσία του καθεστώτος των τζιχαντιστών, συμπεριλαμβανομένου του «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι).

Ακολούθως, στις 5 Δεκέμβρη αξιωματούχοι του Συμβουλίου Ασφαλείας θα μεταβούν στη Βηρυτό, όπου θα συναντηθούν με τις δυνάμεις της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία πρόκειται να αποχωρήσει από τη χώρα μέχρι τέλη του 2027.