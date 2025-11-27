ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΡΩΣΙΑΣ - ΚΙΝΑΣ

Περιθώρια για αύξηση των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου και LNG στην Κίνα

Εχοντας χάσει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή αγορά, η Μόσχα στοχεύει σε περισσότερες παραδόσεις στην Ασία

Στο πεδίο του ενεργειακού πολέμου η Ρωσία αναζητεί νέες αγορές και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ τόνισε τα περιθώρια για αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα, αλλά και εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μιλώντας στο Ενεργειακό Επιχειρηματικό Φόρουμ Ρωσίας - Κίνας (RCEBF) στο Πεκίνο.

Η Ρωσία, που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο και είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε εξαγωγές πετρελαίου, ουσιαστικά έχει ήδη χάσει την αγορά της ΕΕ, που κάποτε ήταν μεγάλη πηγή εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου και αερίου.

Η Κίνα και η Ινδία έχουν καταστεί οι κύριοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022. Η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τη μέρα διά θαλάσσης και περίπου 900.000 βαρέλια τη μέρα μέσω αγωγού.

Με φόντο τις κυρώσεις των ΗΠΑ στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, τη «Rosneft» και τη «Lukoil», υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τις προοπτικές για τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα και στην Ινδία, ενώ οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου της Ρωσίας έχουν σταθεροποιηθεί μετά από μια μείωση των παραγγελιών τον πρώτο καιρό.

Ο Νόβακ δήλωσε ότι η Ρωσία συζητά με τους Κινέζους εταίρους της τις δυνατότητες επέκτασης των εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα. Οι διακυβερνητικές συμφωνίες προβλέπουν τη δυνατότητα παράτασης των όρων προμήθειας πετρελαίου στην Κίνα μέσω του Καζακστάν για 10 χρόνια, μέχρι το 2033, ανέφερε.

Επίσης η Ρωσία συνεργάζεται ενεργά με την Κίνα στην παραγωγή και στις εξαγωγές LNG που μεταφέρεται διά θαλάσσης. Ο ενεργειακός γίγαντας της Κίνας CNPC κατέχει μερίδιο 20% στο ρωσικό εργοστάσιο Yamal LNG, ενώ η «Silk Fund» κατέχει μερίδιο 9,9% στο έργο, υπό την ηγεσία της «Novetek».

Οι εξαγωγές LNG από τη Ρωσία έχουν περιοριστεί από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας, ιδίως κατά του νέου εργοστασίου «Arctic LNG 2», οι οποίες έχουν μειώσει σημαντικά τη χρήση του στόλου δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά καυσίμων. Η Κίνα παρέλαβε το πρώτο φορτίο LNG από το ρωσικό έργο, που έχει υποστεί κυρώσεις στα τέλη Αυγούστου, λίγες μέρες πριν τη συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ιγκόρ Σετσίν, επικεφαλής της «Rosneft», σημείωσε από την πλευρά του ότι οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία και στην Κίνα θα πυροδοτήσουν οικονομική κρίση στη «Δύση».

«Οπως και η Κίνα, έτσι και η Ρωσία υφίσταται αυξανόμενη εξωτερική πίεση εδώ και πολλά χρόνια, με πρωταρχικό στόχο να εξωθηθεί η χώρα μας εκτός της παγκόσμιας αγοράς. Η εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών έχει δείξει ότι αυτές οι προσπάθειες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν», δήλωσε ο Σετσίν.

Υπογράμμισε δε ότι η Ρωσία και η Κίνα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με χαμηλότερες τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τη «Δύση».

Συγκεκριμένα, είπε, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρωσία και στην Κίνα είναι 2 φορές χαμηλότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ και 3 έως 4 φορές χαμηλότερο σε σχέση με την ΕΕ.