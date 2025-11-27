ΗΠΑ - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Πυροβολισμοί εναντίον Εθνοφρουρών κοντά στον Λευκό Οίκο

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς εναντίον εθνοφρουρών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον κοντά στον Λευκό Οίκο.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια Π. Μόρισεϊ δήλωσε ότι δύο μέλη της Εθνοφρουράς από την πολιτεία υπέκυψαν στα τραύματά τους από τους πυροβολισμούς, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα με νέα ανάρτησή του έκανε λόγο για αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, το συμβάν καταγράφηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ και ο ύποπτος δράστης, που φέρεται πως τραυματίστηκε σοβαρά, συνελήφθη αφού προηγουμένως ο χώρος αποκλείστηκε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τέθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας γύρω από τον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος του οποίου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε πως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, διαβεβαιώνοντας πως οι αρμόδιες αρχές «ελέγχουν αυτό το τραγικό συμβάν».