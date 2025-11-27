ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Επαφές του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ στην περιοχή

Στη Δομινικανή Δημοκρατία αναμενόταν να ξεκινήσει επαφές χτες ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, με στόχο - σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ουάσιγκτον - «να ενισχύσει τις αμυντικές σχέσεις και να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της Αμερικής να υπερασπιστεί την πατρίδα, να προστατεύσει τους περιφερειακούς εταίρους μας και να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε ολόκληρη την Αμερική».

Το πρόγραμμα του υπουργού περιελάμβανε συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο Λουίς Αμπιναδέρ, τον υπουργό Αμυνας αντιστράτηγο Κάρλος Αντόνιο Φερνάντες Ονοφρε.

Σημειωτέον ότι επαφές στην ίδια περιοχή είχε και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου του αμερικανικού Στρατού και βασικός στρατιωτικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στρατηγός Νταν Κέιν, που προχτές βρέθηκε στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Σε συνάντησή του με την πρωθυπουργό, Καμλά Περσάντ-Μπισεσάρ, ο Κέιν αντάλλαξε «απόψεις για τις προκλήσεις που επηρεάζουν την περιοχή της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένων των αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων των παράνομων δικτύων διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και εμπορίας ανθρώπων και των δραστηριοτήτων διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων», σύμφωνα με περίληψη από το γραφείο του Κέιν. Βέβαια, όλα αυτά είναι προσχήματα που αξιοποιούνται για τη μεγάλη συγκέντρωση πυρός των ΗΠΑ στην Καραϊβική για την εξυπηρέτηση του στόχου της επανάκτησης της περιοχής στον σφοδρό ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα, που εδώ και χρόνια έχουν διεισδύσει με τους δικούς τους μονοπωλιακούς ομίλους ειδικά στην πλούσια σε υδρογονάνθρακες Βενεζουέλα, που έχει μπει στο στόχαστρο και για ενδεχόμενη επίθεση από τη στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ.