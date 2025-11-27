Ολοκληρώθηκε χθες η τριήμερη απεργία στο Βέλγιο

Ολοκληρώθηκε χθες ησε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στοτην οποία είχαν προκηρύξει τα βασικά συνδικάτα της χώρας, καταγγέλλοντας τις περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στον ΦΠΑ, τη μειωμένη κρατική και εργοδοτική στήριξη της Κοινωνικής Ασφάλισης, τις περικοπές σε μισθούς και δικαιώματα των εργαζομένων.

Από τη Δευτέρα ξεκίνησε η απεργία στις Μεταφορές (τρένα, λιμάνια, λεωφορεία, αεροδρόμια), την Τρίτη επεκτάθηκε σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθαριότητα, διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ., ενώ χθες στην απεργία μπήκαν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα.

Χθες έγινε μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες, ενώ σε όλη τη χώρα υπήρξαν κατά τόπους διαδηλώσεις, πικετοφορίες και συμβολικοί αποκλεισμοί δρόμων.

Ενδεικτικά, στην περιοχή του λιμανιού της Γάνδης σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων «Belga» απεργοί συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί σε γέφυρες και κυκλικούς κόμβους κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλων εταιρειών, όπως η «Volvo Cars» και η «ArcelorMittal».

Κατατέθηκε ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός

«Δουλέψτε περισσότερο για λιγότερη ασφάλεια στις συντάξεις, στην υγεία και στην αγοραστική δύναμη». Αυτό είναι το «σκληρό μήνυμα» του πρωθυπουργού, καταγγέλλει το συνδικάτο ABVV- FGTB.

Τη Δευτέρα η πεντακομματική κυβέρνηση του ακροδεξιού Μπαρτ Ντε Βέβερ (N-VA) κατέληξε σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2026, που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή για να ψηφιστεί αύριο.

«Θα είμαι πολύ ειλικρινής: Ολοι θα το νιώσουν αυτό στο πορτοφόλι τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Η χώρα δεν έχει τύχει καλής οικονομικής διαχείρισης εδώ και πολλά χρόνια», ισχυρίστηκε ο Ντε Βέβερ και προανήγγειλε «επώδυνα μέτρα».

Με αυτόν τον προϋπολογισμό περικοπών η κυβέρνηση θα «εξοικονομήσει» 9,2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της θητείας της, το 2029.

Για να συμβεί αυτό μπαίνει φρένο στις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων μέσω της προσαρμογής τους στον πληθωρισμό. Με το ανώτατο όριο στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών το 2026 και το 2028 συνολικά θα περικοπούν από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους 2,7 δισ. ευρώ.

Το μέτρο αφορά όσους αμείβονται με πάνω από 4.000 ευρώ μεικτά ή παίρνουν σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ μεικτά, και επηρεάζει περίπου το 41% των Βέλγων εργαζομένων. Βελγικά ινστιτούτα αναφέρουν πως αυτό το μέτρο θα αποφέρει δημοσιονομικό κέρδος 800 εκατ. ευρώ, αλλά και 800 εκατ. ευρώ σε ανταγωνιστικά κέρδη για τις επιχειρήσεις.

Η φλαμανδική οργάνωση εργοδοτών «Voka» παραδέχτηκε ότι το ανώτατο όριο στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών το 2026 και το 2028 «θα δώσει στις εταιρείες κάποια ανάσα»...

Προβλέπεται επίσης ένα σχέδιο «επιστροφής στην εργασία» που θα εξαναγκάζει χρονίως πάσχοντες να πάνε για δουλειά. Αναμένεται να περικοπούν 1,9 δισ. ευρώ από προϋπολογισμό και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι εργοδότες καλωσόρισαν και αυτό το μέτρο.

Επίσης αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων για τις επισκέψεις σε γιατρούς.

Τα κρατικά ταμεία θα έχουν επιπλέον έσοδα 1,3 δισ. ευρώ μέσω της αύξησης του ΦΠΑ.

Στο φυσικό αέριο δεν θα υπάρξει αύξηση του ΦΠΑ, αλλά θα γίνει πιο ακριβό για τους καταναλωτές μέσω της αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

ΠΑΜΕ: Στηρίζει τον αγώνα των εργατών της «Bosch»

Στο μεταξύ, το ΠΑΜΕ σε μήνυμά του εκφράζει αλληλεγγύη στους εργάτες της «Bosch» στη Βάιμπλιγκεν της Γερμανίας, οι οποίοι διαδήλωσαν μαζικά ενάντια στο κλείσιμο του εργοστασίου και στις εκατοντάδες απολύσεις που σχεδιάζει η πολυεθνική μέχρι το 2028.

«Το κλείσιμο του εργοστασίου, οι 13.000 περικοπές θέσεων στον όμιλο και οι μαζικές απολύσεις έρχονται σε μια περίοδο που η ΕΕ προσανατολίζει την παραγωγή στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και δίνει δισεκατομμύρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Την ίδια στιγμή επιτρέπει στα μονοπώλια να κλείνουν παραγωγικές μονάδες και να αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους και "κόστος" που πρέπει να μειωθεί», τονίζει το ΠΑΜΕ.

Ο αγώνας των εργαζομένων της «Bosch», υπογραμμίζει, «αποτελεί μέρος της κοινής πάλης των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη για να μη φορτωθούν στις πλάτες τους την κρίση, τους πολέμους και τους ανταγωνισμούς μεταξύ των καπιταλιστών».

Το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα ενίσχυσης αυτού του κοινού αγώνα ενάντια στα μονοπώλια, ενάντια στην αντεργατική πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, και καταλήγει: «Με διεθνιστική αλληλεγγύη, με οργάνωση στα συνδικάτα και συλλογική δράση, μπορούμε να βάλουμε φρένο στην επίθεση του κεφαλαίου και να ανοίξουμε τον δρόμο για τη ζωή και τα δικαιώματα που αξίζουμε».