Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών

Από φωτιά που ξέσπασε στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη προς ξημερώματα Τετάρτης σε συγκρότημα κατοικιών - έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές - 36 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμη 279 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πόλης, Τζον Λι.

Ο Λι ανέφερε ότι 29 άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο, επτά εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, και ότι η πυρκαγιά «τίθεται σταδιακά υπό έλεγχο».

Ο αριθμός των εγκλωβισμένων παρέμενε ωστόσο άγνωστος, ενώ οι φλόγες μαίνονταν ακόμα στο συγκρότημα Wang Fuk Court, το οποίο αποτελούν συνολικά οκτώ κτίρια (κάποια με δεκάδες ορόφους) με συνολικά σχεδόν 2.000 διαμερίσματα και πάνω από 4.800 ενοίκους. Ενας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, ήταν και το γεγονός ότι γύρω από τα πολυώροφα κτίρια υπήρχαν σκαλωσιές από μπαμπού, ωστόσο η αρχική αιτία της φωτιάς ερευνάται.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 2.51 μ.μ. (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα, ενώ ένα τρίωρο περίπου αργότερα ο συναγερμός ανέβηκε στην κατηγορία 5, την υψηλότερη.

Στα θύματα περιλαμβανόταν και ένας 37χρονος πυροσβέστης, ενώ πάνω από 800 άτομα είχαν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς στο συγκρότημα, που έως την Τετάρτη το βράδυ ώρα Ελλάδας (ξημερώματα Πέμπτης τοπική ώρα) δεν είχε ελεγχθεί πλήρως.

    

ΚΟΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
