ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Νέοι φόροι λεηλατούν το λαϊκό εισόδημα

Το σχέδιο του νέου αντιλαϊκού προϋπολογισμού της Βρετανίας, με μεγάλη αύξηση της φορολογίας για τους εργαζόμενους και τον λαό, παρουσίασε χτες η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Στόχος του προϋπολογισμού της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης των Εργατικών είναι να καλυφθεί έλλειμμα άνω των 20 δισ. δολαρίων, μέσα από το αντιλαϊκό χαράτσωμα.

Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές από περίπου 18.000 έως 27.000 ευρώ θα υποστούν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις.

Προβλέπεται επίσης πάγωμα των φορολογικών κλιμακίων για ακόμη δύο χρόνια, που μεταφράζεται σε υψηλότερο φόρο για περισσότερους εργαζόμενους.

Ανακοινώθηκαν ακόμα νέα «ευρηματικά» φορολογικά μέτρα, όπως η χρέωση 3 πέννες ανά μίλι για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.

Σειρά επιβαρύνσεων έρχεται και για όσους έχουν ακίνητα άνω των δύο εκατομμυρίων.

Στα πλάνα της κυβέρνησης είναι η δυνατότητα οι κατά τόπους δήμαρχοι να μπορούν να επιβάλλουν ένα νέο «τοπικό» τουριστικό τέλος επισκεπτών.

Επιβάλλεται δε για πρώτη φορά μια σειρά νέων «μικρών» φόρων, όπως εκείνος που θα αφορά τα γλυκά γαλακτοκομικά ροφήματα, ο λεγόμενος «milkshake tax».

Επιπλέον, προβλέπονται φορολογικές αυξήσεις στον τζόγο και στα στοιχήματα μέσω διαδικτύου, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν κρατικά έσοδα 1,1 δισ. λιρών μέχρι το 2030.

Σε μια προσπάθεια να «χρυσώσει το χάπι» για τους εργαζόμενους, η Ριβς ανακοίνωσε και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που ξεπερνούν τον πληθωρισμό, ώστε για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 20 ετών να παίρνουν πάνω από 10 λίρες την ώρα.

Πριν καν ανακοινωθούν και επίσημα τα σχέδια της κυβέρνησης Στάρμερ βγήκαν τα πρώτα τρακτέρ στους δρόμους στο Λονδίνο, στο πλαίσιο των διαμαρτυριών των αγροτών για τον φόρο κληρονομιάς που επιβάλλεται μεταξύ άλλων σε αγροτική γη αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου λιρών. Παρά την απαγόρευση από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, αρκετά τρακτέρ εμφανίστηκαν από το πρωί έξω από το κοινοβούλιο, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν.