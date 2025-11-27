ΙΣΠΑΝΙΑ

Σχέδιο για πάνω από 6.000 απολύσεις από την «Telefonica»

Στην περικοπή περισσότερων από 6.000 θέσεων εργασίας στην Ισπανία προσανατολίζεται η «Telefonica», η οποία παρουσίασε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις UGT και CCOO τον σχεδιασμό της για ενοποίηση δραστηριοτήτων και «εξυγίανση» του ομίλου, για να αυξήσει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά της.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε την απόλυση 6.088 ατόμων στην Ισπανία, στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του λεγόμενου εργασιακού «κόστους» που προβλέπονται στη νέα της στρατηγική.

Εάν πραγματοποιηθούν, οι απολύσεις θα επηρεάσουν το 41% των εργαζομένων στη μονάδα «Telefonica de Espana», το 31% στην «Telefonica Moviles», το 24% στην «Telefonica Soluciones», το 35% στην υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης «Movistar+», το 22% στην «Telefonica Global Solutions», το 23% στην «Telefonica Innovacion Digital» και το 33% στην «Telefonica SA».

Συνολικά, στις 7 παραπάνω εταιρείες του ομίλου σχεδιάζεται η απόλυση του 35% των εργαζομένων.

Η πρόταση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της «Telefonica» ότι θα μειώσει στο μισό το μέρισμα και θα επικεντρωθεί στις δραστηριότητες σε Ισπανία, Γερμανία, Βρετανία και Βραζιλία.