Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ψήφισμα ενάντια στην αντικομμουνιστική δίωξη σε βάρος του ΚΚ Πολωνίας

Από κινητοποίηση αλληλεγγύης στο ΚΚ Πολωνίας τον περασμένο Σεπτέμβρη
Η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης (ΕΚΔ), που συνεδρίασε το Σάββατο 22/11 στην Αθήνα, ενέκρινε ψήφισμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Πολωνίας και καταδίκης των μεθοδεύσεων απαγόρευσης της νόμιμης δράσης του.

Αναλυτικά το κείμενο του ψηφίσματος, το οποίο είναι ανοιχτό για υπογραφές κι από άλλα κόμματα, έχει ως εξής:

«Τα Kόμματά μας καταδικάζουν έντονα τη νέα απαράδεκτη κίνηση του Προέδρου της Πολωνίας Ναβρότσκι να καταθέσει στο Συνταγματικό Δικαστήριο αίτηση "αντισυνταγματικότητας για τους στόχους και τη δράση του ΚΚ Πολωνίας".

Πρόκειται για αβάσιμο αίτημα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προ πενταετίας ανάλογη επιχείρηση των αστικών δυνάμεων στη χώρα προκειμένου να απαγορευθεί το ΚΚ Πολωνίας που δεν είχε τότε προχωρήσει.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο με άμεση απόφασή του όρισε δικάσιμο για τις 3 Δεκεμβρίου.

Η εν λόγω μεθόδευση απαγόρευσης του ΚΚ Πολωνίας αποτελεί το αποκορύφωμα προηγούμενων προσπαθειών της αστικής τάξης της Πολωνίας, των κυβερνήσεων, με την ενθάρρυνση της ΕΕ, η οποία έχει ως επίσημη ιδεολογία της τον αντικομμουνισμό. Αυτές αντιμετώπισαν την άμεση διεθνή κατακραυγή, τις κινητοποιήσεις από τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο κι είχαν αποτραπεί.

Τώρα επανέρχονται, καθώς οι ιδέες, η δράση και παρέμβαση των κομμουνιστών στέκονται αντίθετες στις επιδιώξεις τους να απογειώσουν τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τα πολεμικά σφαγεία σε βάρος των λαών, να εντείνουν την εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς, την άγρια καταστολή σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας.

Απέναντι στην αντικομμουνιστική υστερία, το ξαναγράψιμο της Ιστορίας, την προκλητική εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό και τις θηριωδίες του, αλλά και αποκρουστικές ενέργειες, όπως η πρόσφατη λεγόμενη εβδομάδα αντικομμουνισμού από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, εμείς τα Κομμουνιστικά Κόμματα της ΕΚΔ διατρανώνουμε ότι ο αντικομμουνισμός δεν θα περάσει ούτε στην Πολωνία ούτε πουθενά.

Εντείνουμε τη δράση μας για την προώθηση των κομμουνιστικών ιδεών, για να μην πιάσει τόπο η αντικομμουνιστική προπαγάνδα, ειδικά στη νεολαία η οποία αποτελεί ειδικό στόχο τους. Δυναμώνουμε την παρέμβασή μας για να γνωρίσουν οι λαοί και οι νέοι την πραγματική διέξοδο, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Απαιτούμε εδώ και τώρα κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές.

Να αρθεί αμέσως κάθε δίωξη κι επιχείρηση απαγόρευσης της δράσης του ΚΚ Πολωνίας.

Καλούμε σε πανευρωπαϊκή κινητοποίηση την 1η Δεκεμβρίου έξω από τις πολωνικές πρεσβείες ενάντια στα αντικομμουνιστικά σχέδιά τους».

    
