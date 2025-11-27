Πραξικόπημα στρατιωτικών στη Γουινέα - Μπισάου

Σε πραξικόπημα προχώρησαν χτες το απόγευμα αξιωματικοί του στρατού της Γουινέας - Μπισάου στη Δυτική Αφρική, τρεις μέρες μετά τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές και μία μέρα πριν την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Μετά τη ρίψη πυρών κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο και άλλα κυβερνητικά κτίρια, ανακοινώθηκε η σύλληψη του απερχόμενου Προέδρου Ουμάρου Σισοκό Εμπαλό, που είχε συμμετάσχει στις εκλογές και είχε ισχυριστεί πως είχε νικήσει - κάτι που ισχυρίστηκε παράλληλα και ο ισχυρότερος υποψήφιος της αντιπολίτευσης Φερνάντο Ντίας.

Μια στρατιωτική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνελήφθησαν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων και ο υπουργός Εσωτερικών.

Οπως ανακοινώθηκε, τη διακυβέρνηση ανέλαβε η λεγόμενη «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Εθνικής Ασφάλειας και Δημόσιας Τάξης».

Σε διάγγελμα που έκανε στην κρατική τηλεόραση ο ταξίαρχος Ντίνις Ντσάμα υποστήριξε πως η κίνηση ανατροπής της κυβέρνησης ήταν «αντίδραση μετά την ανακάλυψη σχεδίου με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας μέσω της νόθευσης των εκλογικών αποτελεσμάτων» από «κάποιους πολιτικούς» σε συνεργασία «με γνωστό βαρόνο των ναρκωτικών» και άλλους «ντόπιους και ξένους παράγοντες».

Η δυτικοαφρικανική χώρα έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολλές απόπειρες ανατροπής πολιτικών κυβερνήσεων μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την Πορτογαλία στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Ιδιαίτερα ωστόσο από το 2020 και μετά, έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλα πραξικοπήματα σε δυτικοαφρικανικές χώρες όπως το Μάλι, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας, στη ζώνη του Σαχέλ, η οποία αποτελεί πεδίο έντονων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, καθώς είναι μία περιοχή με μεγάλο ορυκτό πλούτο και βασικός εμπορικός δρόμος από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό.