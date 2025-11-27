Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
Πραξικόπημα στρατιωτικών στη Γουινέα - Μπισάου

Σε πραξικόπημα προχώρησαν χτες το απόγευμα αξιωματικοί του στρατού της Γουινέας - Μπισάου στη Δυτική Αφρική, τρεις μέρες μετά τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές και μία μέρα πριν την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Μετά τη ρίψη πυρών κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο και άλλα κυβερνητικά κτίρια, ανακοινώθηκε η σύλληψη του απερχόμενου Προέδρου Ουμάρου Σισοκό Εμπαλό, που είχε συμμετάσχει στις εκλογές και είχε ισχυριστεί πως είχε νικήσει - κάτι που ισχυρίστηκε παράλληλα και ο ισχυρότερος υποψήφιος της αντιπολίτευσης Φερνάντο Ντίας.

Μια στρατιωτική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνελήφθησαν επίσης ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων και ο υπουργός Εσωτερικών.

Οπως ανακοινώθηκε, τη διακυβέρνηση ανέλαβε η λεγόμενη «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Εθνικής Ασφάλειας και Δημόσιας Τάξης».

Σε διάγγελμα που έκανε στην κρατική τηλεόραση ο ταξίαρχος Ντίνις Ντσάμα υποστήριξε πως η κίνηση ανατροπής της κυβέρνησης ήταν «αντίδραση μετά την ανακάλυψη σχεδίου με σκοπό την αποσταθεροποίηση της χώρας μέσω της νόθευσης των εκλογικών αποτελεσμάτων» από «κάποιους πολιτικούς» σε συνεργασία «με γνωστό βαρόνο των ναρκωτικών» και άλλους «ντόπιους και ξένους παράγοντες».

Η δυτικοαφρικανική χώρα έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολλές απόπειρες ανατροπής πολιτικών κυβερνήσεων μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την Πορτογαλία στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Ιδιαίτερα ωστόσο από το 2020 και μετά, έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλα πραξικοπήματα σε δυτικοαφρικανικές χώρες όπως το Μάλι, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας, στη ζώνη του Σαχέλ, η οποία αποτελεί πεδίο έντονων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, καθώς είναι μία περιοχή με μεγάλο ορυκτό πλούτο και βασικός εμπορικός δρόμος από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ψήφισμα ενάντια στην αντικομμουνιστική δίωξη σε βάρος του ΚΚ Πολωνίας
 Περιθώρια για αύξηση των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου και LNG στην Κίνα
Εναρξη νέας τρομοκρατικής επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Οχθη
Ολοκληρώθηκε χθες η τριήμερη απεργία στο Βέλγιο
Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών
 Σχέδιο για πάνω από 6.000 απολύσεις από την «Telefonica»
 Νέοι φόροι λεηλατούν το λαϊκό εισόδημα
 Πυροβολισμοί εναντίον Εθνοφρουρών κοντά στον Λευκό Οίκο
 Αύξηση κρατικού ελλείμματος
 Πρόσθετη αύξηση στρατιωτικών δαπανών ανακοίνωσε η Ταϊβάν
 Επαφές του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ στην περιοχή
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ