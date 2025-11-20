ΚΚ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Καταγγέλλει τη στρατιωτική κλιμάκωση στην οποία πρωτοστατεί ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός

Ανακοίνωση της ΚΕ καλεί τον λαό να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του στο εσωτερικό, αλλά και την εθνική κυριαρχία, ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση

Κάλεσμα αγώνα ενάντια στα αντιλαϊκά σχέδια που κλιμακώνονται στη Λατινική Αμερική, ενώ οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τη γεωπολιτική επιρροή σε αυτήν, απευθύνει η ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας (PCV), προειδοποιώντας σε ανακοίνωσή της «τους λαούς του κόσμου για την επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση που πραγματοποιεί ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός στα νερά της Καραϊβικής και του Ανατολικού Ειρηνικού, μέσω μιας ανάπτυξης άνευ προηγουμένου τις τελευταίες δεκαετίες».

«Τις τελευταίες μέρες οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τεράστια επιθετική δύναμη στην περιοχή: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον πλανήτη, το "USS Gerald R. Ford", περίπου 15.000 στρατιωτικό προσωπικό, πάνω από 12 πολεμικά πλοία και τουλάχιστον 10 μαχητικά αεροσκάφη F-35», υπενθυμίζει η ΚΕ του PCV και καταγγέλλει τη στρατιωτική παρουσία αλλά και τα προσχήματα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, που χρησιμοποιεί η Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται παρά για ένα προπέτασμα καπνού που προορίζεται να καλύψει τον πραγματικό της σκοπό: Να παρέμβει στην πολιτική κρίση της Βενεζουέλας για να εξασφαλίσει στρατηγικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για το αμερικανικό κεφάλαιο. Ετσι πρέπει να ερμηνευτούν οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος δήλωσε αλαζονικά ότι "το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής και θα το προστατεύσουμε"».

Υπογραμμίζει ακόμα: «Η Ιστορία δείχνει ότι ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ προσαρμόζει τις δικαιολογίες του ανάλογα με τη στιγμή. Οταν υπήρχε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, χρησιμοποιούσε την "κομμουνιστική απειλή" για να δικαιολογήσει πραξικοπήματα, εισβολές και μυστικές επιχειρήσεις. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το πρόσχημα έγινε η "καταπολέμηση της τρομοκρατίας". Σήμερα εργαλειοποιεί τον "αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών" για να διαπράξει εξωδικαστικές εκτελέσεις στην Καραϊβική και στον Ανατολικό Ειρηνικό, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν αφήσει 83 ανθρώπους δολοφονημένους με συνοπτικές διαδικασίες. Σε αυτό προστίθεται η πρόσφατη δήλωση του Ντ. Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εξουσιοδότησε τη CIA να λειτουργεί εντός της Βενεζουέλας».

Υπενθυμίζει δε ότι «οι μυστικές επιχειρήσεις αυτού του ιμπεριαλιστικού πρακτορείου έχουν αφήσει ένα μακρύ ίχνος αίματος και αποσταθεροποίησης στην ήπειρο: Από τη χρηματοδότηση των Κόντρας στη Νικαράγουα - με πόρους από τη διακίνηση ναρκωτικών - μέχρι την επέμβαση στη Γουατεμάλα, στη Χιλή και στη Βραζιλία, όπου προώθησαν πραξικοπήματα, εξαπέλυσαν εγκληματικές δικτατορίες και παραβίασαν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ΚΕ του PCV καταγγέλλει ότι τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ τη στηρίζει «και το πιο αντιδραστικό τμήμα της δεξιάς της Βενεζουέλας, με επικεφαλής την Maria Corina Machado», ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο βαθαίνει «την καταστολή και τον κοινωνικό έλεγχο, μέσω νόμων που παραβιάζουν ανοιχτά το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου», και «με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι όχι μόνο εγκλωβίζονται ανάμεσα σε δύο εξίσου φαύλα εγχειρήματα, αλλά και στα πρόθυρα μιας επικίνδυνης κατάστασης γενικευμένης βίας».

«Μπροστά στη στρατιωτικοποίηση της Καραϊβικής, τη πραγματική απειλή άμεσης επέμβασης των ΗΠΑ και τον αυξανόμενο περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών στο εσωτερικό της χώρας, το PCV επιβεβαιώνει ότι ο λαός της Βενεζουέλας δεν χρειάζεται να επιλέξει μεταξύ των εκτελεστών του. Ούτε το παρεμβατικό και πολεμοκάπηλο σχέδιο της Ματσάδο ούτε ο ξεπουλημένος αυταρχισμός του Μαδούρο αντιπροσωπεύουν μια διέξοδο για το έθνος», επισημαίνει η ΚΕ του PCV και καλεί την εργατική τάξη, τις λαϊκές και γνήσια δημοκρατικές δυνάμεις να προχωρήσουν στην οικοδόμηση ενός πλατιού κοινωνικού και πολιτικού μετώπου για την υπεράσπιση των πολιτικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για την απελευθέρωση όλων των αυθαίρετα κρατούμενων πολιτικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικαλιστών και δημοσιογράφων, για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική παρέμβαση.

ΠΑΜΕ: Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας

Το ΠΑΜΕ «καταδικάζει τα σχέδια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα» και προσθέτει: «Οπως και σε κάθε άλλη ιμπεριαλιστική επέμβαση, έτσι και τώρα, το πρόσχημα της "αντιμετώπισης του ναρκεμπορίου" αξιοποιείται για να συγκαλύψει τους πραγματικούς στόχους, τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς της Ενέργειας και των αγορών.

Οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από "προστάτες" και "σωτήρες" που το μόνο που σπέρνουν είναι πολέμους, πραξικοπήματα, φτώχεια και προσφυγιά. Μοναδικός αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα είναι ο ίδιος ο λαός της, χωρίς ξένες επεμβάσεις και παρεμβάσεις.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην εργατική τάξη και στον λαό της Βενεζουέλας, που βρίσκεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα των ΗΠΑ.

Στεκόμαστε στο πλευρό των συνδικάτων και των εργαζομένων που υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους, ενάντια σε κάθε μορφή ξένης επέμβασης».

Και καταλήγει: «Καλούμε τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τη νεολαία στη χώρα μας να δυναμώσουν την πάλη ενάντια στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών, να υψώσουμε φωνή καταδίκης απέναντι σε κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που μόνο κινδύνους και δεινά φέρνουν για τους λαούς.

Το δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει για το παρόν και το μέλλον του είναι αδιαπραγμάτευτο.

Κάτω τα χέρια από τον λαό της Βενεζουέλας».

Την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στη Βενεζουέλα καταδικάζει σε ανακοίνωσή του και το ΣΕΤΗΠ Αττικής.