ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες σφαγές από το Ισραήλ λίγο μετά την ψήφιση του σχεδίου των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Ελάχιστες ώρες μετά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία έδωσε μανδύα «διεθνούς νομιμοποίησης» στο άθλιο σχέδιο Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και «συμμάχων» τους, τοεξαπέλυσεσπέρνοντας τον θάνατο σε αμάχους και παιδιά, επιβεβαιώνοντας τον πραγματικό χαρακτήρα των «ειρηνευτικών» σχεδίων των ιμπεριαλιστών.

Στη Λωρίδα της Γάζας οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν χθες τουλάχιστον 28 Παλαιστινίους και τραυμάτισαν άλλους 77, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλέστηκε η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz».

Μεταξύ άλλων ο ισραηλινός κατοχικός στρατός εξαπέλυσε δολοφονικά πλήγματα στην Πόλη της Γάζας, στην περιοχή αλ Μαουάσι, στα περίχωρα της Χαν Γιούνις κ.α. Σε αρκετές από αυτές τις επιθέσεις σκοτώθηκαν γυναικόπαιδα.

Την ίδια ώρα, στον Λίβανο, οι ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 11 μέσα στο τελευταίο 48ωρο.

Το νέο κύμα φονικών ισραηλινών επιδρομών στη χώρα ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, με τον βομβαρδισμό του μεγαλύτερου παλαιστινιακού προσφυγικού καταυλισμού του νοτίου Λιβάνου, του «Αΐν αλ Χίλουα» (Γλυκιά Πηγή) κοντά στην πόλη Σιδώνα, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, με το πρόσχημα πως επρόκειτο για «στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς».

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, με περισσή θρασύτητα επέρριψε την ευθύνη για το νέο μακελειό στην κυβέρνηση του Λιβάνου, ισχυριζόμενος πως είναι υπεύθυνη «για την παρουσία στρατοπέδων εκπαίδευσης» σε προσφυγικούς καταυλισμούς, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν πλέον ανθρωπιστικοί προβληματισμοί για τους παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς του Λιβάνου. Δώσαμε εντολές να εξουδετερωθούν οποιαδήποτε κτίρια τρομοκρατών».

Η Χαμάς απέρριψε τους προσχηματικούς ισχυρισμούς του Ισραήλ, δηλώνοντας πως δεν έχει κανένα στρατόπεδο εκπαίδευσης στους παλαιστινιακούς καταυλισμούς του Λιβάνου. Ανέφερε πως ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό χτυπώντας κτίριο κοντά σε γηπεδάκι δημοφιλές στη νεολαία, με αποτέλεσμα ακόμη μία αδικαιολόγητη σφαγή αμάχων.

«Θεωρούμε το Ισραήλ πλήρως υπεύθυνο για αυτό το ειδεχθές έγκλημα που στοχοποίησε άοπλους αμάχους και επιβεβαιώνουμε ότι το αίμα αυτό θα γίνει καύσιμο μέχρις ότου η κατοχή ηττηθεί και απομακρυνθεί από κάθε παλαιστινιακό έδαφος», τονίζει η ανακοίνωση της Χαμάς.

Το πρωί της Τρίτης προηγήθηκε διπλή ισραηλινή επίθεση σε δύο περιοχές του νοτίου Λιβάνου, σε Μπλίντα και Μπιντ Τζμπέιλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων που χαρακτήρισε «μέλη» της Χεζμπολάχ.

Χτες το πρωί το Ισραήλ βομβάρδισε όχημα που κινούνταν στο χωριό Τίρι του νοτίου Λιβάνου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 11 άλλων, οι περισσότεροι μαθητές που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο.

Παράλληλα με τα παραπάνω το Ισραήλ ξεκίνησε πριν λίγες μέρες την οικοδόμηση τσιμεντένιου τείχους στα (αχαρτογράφητα) σύνορα με τον Λίβανο.

Παρεμβάσεις για Χεζμπολάχ και Ιράν

Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις εκβιαστικές πιέσεις στην κυβέρνηση του Λιβάνου για αφοπλισμό όλων των ένοπλων οργανώσεων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, καθώς και των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στους 12 προσφυγικούς καταυλισμούς που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στο έδαφος του Λιβάνου.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζ. Αούν ξεκίνησε χτες σε ανώτερο επίπεδο διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς ενημερώθηκε την Τρίτη ότι ματαιώθηκαν οι προγραμματισμένες συναντήσεις που θα είχε ο αρχηγός του λιβανέζικου γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Ρούλντολφ Χαϊκάλ, στην Ουάσιγκτον με Αμερικανούς αξιωματούχους, σχετικά με την αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής «βοήθειας» στον Λίβανο και την ασφάλεια των συνόρων της χώρας.

Η δικαιολογία που επικαλέστηκαν οι Αμερικανοί ήταν οι δήθεν «ανάρμοστες» δηλώσεις του Λιβανέζου στρατηγού κατά του Ισραήλ, επειδή δήλωσε ότι το Ισραήλ παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα του Λιβάνου είτε διατηρώντας στρατεύματα παράνομα σε πέντε συνοριακές περιοχές στρατηγικής σημασίας, είτε βομβαρδίζοντας κατά βούληση με διάφορα προσχήματα...

Στο μεταξύ ο Αούν - ο οποίος εκλέχθηκε στην προεδρία της χώρας με πολλαπλή στήριξη από την Ουάσιγκτον - έκανε δηλώσεις και για τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας πως η στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης «έχει τελειώσει» και πως το μόνο που θέλει τώρα «είναι ένα αξιοπρεπές τέλος». «Ηρθαν σε μένα γνωρίζοντας πως (έχουν τελειώσει στρατιωτικά) αλλά είναι πρόθυμοι να εξασφαλίσουν έντιμη αλλά αξιοπρεπή έξοδο. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε, μακριά από ομιλίες λαϊκιστών ενόψει των βουλευτικών εκλογών» (που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026), είπε ο Αούν την Τρίτη στο ειδησεογραφικό πόρταλ Asas Media. Στη συνέχεια επανέλαβε την «απόφαση» για αφοπλισμό όλων των μη κρατικών δομών στη χώρα, διαβεβαιώνοντας πως ο στρατός θα επιβάλει τον έλεγχο σε «κάθε ίντσα εδάφους».

Είπε επίσης πως διαμήνυσε το ίδιο πρόσφατα και στον γραμματέα του ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, τονίζοντάς του πως οι Σιίτες του Λιβάνου είναι δική του ευθύνη και «όχι δική του», προσθέτοντας: «Οι Σιίτες κουράστηκαν. Υποφέρουν εδώ και 40 χρόνια δίχως να βλέπουν φως στον ορίζοντα».

Τέλος χτες ο σιίτης πρόεδρος της βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι - που είναι σύμμαχος της Χεζμπολάχ - δήλωσε πως πήρε «νέα μηνύματα» που φανερώνουν πως το Ιράν «δεν σκοπεύει να κλιμακώσει στον Λίβανο» την κατάσταση και πως οι τελευταίες κινήσεις της Χεζμπολάχ «σχετίζονται με την πολιτική ζωή» στη χώρα, ενόψει των εκλογών του 2026.

Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του πολιτικού συμβούλου του Ν. Μπέρι και βουλευτή Αλί Χασάν Χαλίλ στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον Αλί Λαριτζανί, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σούρα, Μοχάμεντ Μπαγίρ Γαλιμπάφ, και τον ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί.

Οι νέες δολοφονικές ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

Παράλληλα με τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει τα δολοφονικά πλήγματα και στη Λωρίδα της Γάζας, κατά ανυπεράσπιστων αμάχων, σκοτώνοντας έως χτες βράδυ τουλάχιστον 28 Παλαιστίνιους.

Ανάμεσα στα θύματα, τα 10 ήταν παιδιά και οι 7 γυναίκες, εκ των οποίων η μία έγκυος στον έβδομο μήνα.

Μεταξύ των θυμάτων αυτών ήταν μία ομάδα αμάχων που βομβαρδίστηκε στη λεωφόρο Σάλαχ αλ Ντιν της Πόλης της Γάζας. Αλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν και δυο τραυματίστηκαν χτες το απόγευμα στον παράκτιο καταυλισμό εκτοπισμένων αμάχων αλ Μαουάσι που είναι φτιαγμένος πάνω στην άμμο...

Οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν αρχίσει από χτες το μεσημέρι, όταν ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην πόλη Κιζάν αλ Νατζάρ (νότια της πόλης Χαν Γιούνις). Το πρωί μία μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά στην περιοχή Σιρίν Αμπού Ακλα, ανατολικά της πόλης Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα μετά από επιδρομή drone.

Η Χαμάς καταδίκασε το νέο μπαράζ ισραηλινών επιδρομών, τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια επικίνδυνη κλιμάκωση μέσω της οποίας ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου επιδιώκει να επαναλάβει τη γενοκτονία κατά του λαού μας».

Συνεχείς επιθέσεις και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές επιθέσεις παραμένουν ακατάπαυστες και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Ο στρατός κατοχής κατεδάφισε σπίτια Παλαιστινίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα βόρεια περίχωρα της Ιεριχούς και στη Χεβρώνα.

Εποικοι επιτέθηκαν σε μαγαζί Παλαιστινίων στην Ναμπλούς λεηλατώντας και κλέβοντας, ενώ κοντά στη Ραμάλα βανδάλισαν αυτοκίνητα Παλαιστινίων και έκλεψαν οικοδομικά υλικά και εργαλεία.

Σε ελαιώνα της πόλης Σαλφίτ κατέστρεψαν ελαιόδεντρα και επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους αγρότες, ενώ άλλη ομάδα εποίκων κατάσχεσε με το «έτσι θέλω» παλαιστινιακής ιδιοκτησίας γη στη βόρεια κοιλάδα του Ιορδάνη.

Επίσης το βράδυ της Τρίτης στο Μπέιτ Ουμάρ κοντά στη Χεβρώνα ο ισραηλινός κατοχικός στρατός ανέκρινε πάνω από 200 άτομα, κάνοντας χρήση απειλών για καταστροφή περιουσίας, βασανιστηρίων και ξυλοδαρμών.

Εγκώμια Αμπάς στη Σαουδική Αραβία

Χτες στο μεταξύ, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μ. Αμπάς εξήρε τις δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Τρίτης στον Λευκό Οίκο ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και πρίγκιπας διάδοχος στον θρόνο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση για μία «συμφωνία του Αβραάμ» με το Ισραήλ να ανοίξει δρόμος για παλαιστινιακό κράτος.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος εξέφρασε «βαθιά εκτίμηση» για τις δηλώσεις του Μ. μπιν Σαλμάν, λέγοντας πως επισημαίνουν «την αταλάντευτη» στήριξη της μοναρχίας της Σαουδικής Αραβίας στην «υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού». Εξήρε δε τις «προσπάθειες» της ηγεσίας της Σαουδικής Αραβίας για «λύση δύο κρατών» και επίτευξη «δίκαιης ειρήνης που εγγυάται το μέλλον του παλαιστινιακού λαού, τα ιστορικά του δικαιώματα και τους ιερούς τόπους του».

Το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ συναντώντας τον Μ. μπιν Σαλμάν είχε επικροτήσει τη στάση της Χαμάς για την απελευθέρωση των 20 εν ζωή Ισραηλινών ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Εμφανίστηκε αισιόδοξος πως κοντοζυγώνει η μέρα παράδοσης των σορών άλλων τριών ομήρων, ενώ παραδέχθηκε «τα μπερδέματα» που προκαλούν οι παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, για να ισχυριστεί ακολούθως πως η κατάσταση «τείνει αρκετά στο να τελειοποιηθεί»...