ΣΕΡΒΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ NIS

Πιθανή η πώληση των μετοχών της «Gazprom»

Associated Press

Εξελίξεις γύρω από την κρατική ενεργειακή εταιρεία της Σερβίας NIS πιθανολογούν δηλώσεις της Σέρβας υπουργού Ενέργειας για «επιχειρηματικές συνομιλίες» που ξεκίνησαν, με αντικείμενο την πώληση των μετοχών της ρωσικής «Gazprom» που έχει το πλειοψηφικό πακέτο.

Η Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς μίλησε για «επιχειρηματικές συνομιλίες μεταξύ σοβαρών εταιρειών», για τις οποίες «μέχρι να ολοκληρωθούν ή τουλάχιστον να καθοριστούν οι πιο σημαντικές λεπτομέρειες» δεν θα ήταν «σοβαρό να μιλάμε».

Θυμίζουμε ότι η θυγατρική του ρωσικού κολοσσού, η «GazpromNjeft» κατέχει το 56,15% των μετοχών της NIS, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, λόγω της ρωσικής ιδιοκτησίας της.

Η Χαντάνοβιτς είπε ακόμα ότι το διυλιστήριο της NIS εδώ και 43 ημέρες δεν έλαβε καμία ποσότητα αργού πετρελαίου λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Υποστήριξε πάντως ότι η κυβέρνηση κατάφερε, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα, να διατηρήσει την ομαλότητα στην προμήθεια της αγοράς καυσίμων.

Πρόσφατα η υπουργός είχε εκτιμήσει ότι τα αποθέματα της NIS θα εξαντληθούν στις 25 Νοεμβρίου, εκτός αν εξασφαλιστούν νέες ποσότητες πετρελαίου.

Από τη μεριά της η NIS έχει ανακοινώσει ότι υπέβαλε νέο αίτημα στις αμερικανικές αρχές για εξαίρεση από τις κυρώσεις, ζητώντας ειδική άδεια για να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της μετάβασης ιδιοκτησίας.

Πριν κάποιες μέρες ο Σέρβος Πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε για τη NIS ότι το Βελιγράδι επιθυμεί να αποφύγει «την κατάσχεση ή την εθνικοποίηση με κάθε κόστος».

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περίπου 13.500 άτομα και λειτουργεί περισσότερα από 400 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη Σερβία, καθώς και περίπου 80 στη Βοσνία, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Για το 2024, ανέφερε έσοδα 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,8 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2024, αλλά και ζημία 153 εκατομμυρίων ευρώ.