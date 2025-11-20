Πέμπτη 20 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΔΑΝΙΑ
Απώλειες για τους Σοσιαλδημοκράτες στις τοπικές εκλογές

Πλήγμα δέχτηκε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Δανία, της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν, στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα, καθώς έχασαν την Κοπεγχάγη έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα κυριαρχίας.

Ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν το μεγαλύτερο κόμμα στις δημοτικές εκλογές στη Δανία, έχασαν περισσότερο από 5% σε όλη τη χώρα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της Τρίτης, πέφτοντας από 28,4% το 2021 σε 23,2%. Η υποστήριξη προς το ακροδεξιό Δανικό Λαϊκό Κόμμα, στο μεταξύ, αυξήθηκε ελαφρώς από 4,09% σε 5,9%.

Πρώτη στην Κοπεγχάγη αναδείχτηκε η Σίσε Μαρί Γουέλινγκ από την Πράσινη Αριστερά (Socialistisk Folkeparti, γνωστή ως SF), με 17,9% των ψήφων. Συνολικά η λεγόμενη Κοκκινο-Πράσινη Συμμαχία (Enhedslisten) έλαβε 22,1% των ψήφων.

Οι Σοσιαλδημοκράτες κατέλαβαν την τρίτη θέση στην πρωτεύουσα. Η απώλεια της Κοπεγχάγης αποτελεί συμβολικό και στρατηγικό χτύπημα για το κόμμα της Φρεντέρικσεν, καθώς σηματοδοτεί τη μείωση της στήριξης από τους ψηφοφόρους των αστικών κέντρων, που παραδοσιακά αποτελούσαν τον βασικό κορμό του. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια μετατόπιση του εκλογικού σώματος και ενδέχεται να αποτελούν πρόγευση του τρόπου με τον οποίο θα ψηφίσουν οι Δανοί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες αναμένονται εντός ενός έτους. Οι Σοσιαλδημοκράτες κρατούσαν τη θέση του αρχηγού του δημοτικού συμβουλίου στην Κοπεγχάγη από το 1903.

Μεταξύ των λόγων που ανέφεραν οι αναλυτές για την πτώση των Σοσιαλδημοκρατών στην Κοπεγχάγη ήταν η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τις ιδιαίτερα σκληρές πολιτικές κατά μεταναστών και προσφύγων, τα οποία εν μέρει ενέπνευσαν μια πολιτική ασύλου και μετανάστευσης στη Βρετανία, που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

    

