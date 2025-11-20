ΚΙΝΑ

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τη στήριξη της Τακαΐτσι στην Ταϊβάν

«Ισχυρά και αποφασιστικά αντίμετρα, με όλες τις συνέπειες από αυτά να βαραίνουν την Ιαπωνία» θα λάβει η Κίνα, διαμήνυσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Μάο Νινγκ, κληθείσα να απαντήσει πώς θα χειριστεί το Πεκίνο την άρνηση του Τόκιο να ανακληθούν οι πρόσφατες δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού, που έθεσε ζήτημα ενεργοποίησης και των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις στην Ταϊβάν.

Θυμίζουμε πως όταν η Τακαΐτσι ρωτήθηκε ποιες εξελίξεις στην Ταϊβάν θα συνιστούσαν «κατάσταση απειλητική για την επιβίωση» της Ιαπωνίας, παραπέμποντας σε ορολογία και διατάξεις του «Νόμου για την Ασφάλεια» που τέθηκε σε εφαρμογή το 2015 (ορίζει πότε ένοπλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια της Ιαπωνίας, ανοίγοντας δρόμο προοπτικά για «ενεργοποίηση» των Ενόπλων Δυνάμεων) είπε ότι «αν υπάρξουν πολεμικά σκάφη και χρήση βίας (σ.σ. σε μια κινεζική επέμβαση στην Ταϊβάν), οτιδήποτε κι αν σκεφτείτε, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να είναι απειλητική για την επιβίωση της Ιαπωνίας».

Η Μάο δεν διέψευσε δημοσιεύματα που φέρουν το Πεκίνο να «παγώνει» ουσιαστικά την επανέναρξη των εισαγωγών θαλάσσιων προϊόντων από την Ιαπωνία, που είχε αποφασιστεί το 2023, καθώς η Ιαπωνία άρχισε να ρίχνει στον Ειρηνικό ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνταν για να ψύχονται αντιδραστήρες στον κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα (2011). Σημειωτέον, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής θαλασσινών που εξάγονται από την Ιαπωνία. Η Μάο δήλωσε χτες ότι η Ιαπωνία μέχρι στιγμής δεν έχει εκπληρώσει υποχρεώσεις που αναμένονταν «για την εγγύηση της ποιότητας και της ασφάλειας των υδρόβιων προϊόντων της που εξάγονται στην Κίνα», για να προσθέσει ότι «λόγω των εξωφρενικών κινήσεων και των λανθασμένων παρατηρήσεων της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού σχετικά με την Ταϊβάν και άλλα σημαντικά ζητήματα αρχής, υπήρξε έντονη οργή και καταδίκη από τον κινεζικό λαό» και «υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν θα υπάρχει αγορά για ιαπωνικά υδρόβια προϊόντα, ακόμα κι αν εισέλθουν στην Κίνα».

Εξίσου ενδεικτική για την επιδείνωση των διμερών σχέσεων είναι η τοποθέτηση της Κίνας σε συζήτηση που έγινε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πάνω σε σχέδια αναμόρφωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Κινέζος εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ιαπωνία «είναι εντελώς ακατάλληλη για μια μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας», ενώ η Μάο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, έσπευσε να υποστηρίξει ότι «μέχρι σήμερα η Ιαπωνία ακόμα δεν έχει μετανοήσει πλήρως για τα εγκλήματα πολέμου της». Επέμεινε δε ότι οι δηλώσεις της Τακαΐτσι «καταπατούν το Διεθνές Δίκαιο και τους βασικούς κανόνες στις διεθνείς σχέσεις, και αμφισβητούν τη διεθνή τάξη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», για να καταλήξει ότι «μια χώρα όπως αυτή δεν είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».