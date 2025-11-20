ΗΠΑ

Προς δημοσιοποίηση του αρχείου Επστιν

Εντείνονται οι ενδοαστικές κόντρες στις ΗΠΑ με αφορμή και τη δημοσιοποίηση του πολύκροτου αρχείου για τον χρηματιστή Τζέφρι Επστιν, μαστροπό και βιαστή κοριτσιών, και για το δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών που είχε στήσει για χρόνια προκειμένου να ικανοποιήσει (πιθανώς στο πλαίσιο άσκησης πίεσης ή εκβιασμών φορέων εξουσίας) δισεκατομμυριούχους, ισχυρούς πολιτικούς ηγέτες και άλλους «πελάτες».

Το βράδυ της Τρίτης η Βουλή των Αντιπροσώπων με 427 ψήφους υπέρ έναντι μόλις μίας κατά (από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή της Λουιζιάνα, Κλέι Χίγκινς) ψήφισε υπέρ της δημοσιοποίησης από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης των αρχείων για την υπόθεση Επστιν, του οποίου οι παλιότερες σχέσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ παραμένουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια το νομοσχέδιο για τη δημοσιοποίηση του αρχείου εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία, με 100 ψήφους υπέρ και καμία κατά.

Τώρα μένει να υπογραφεί από τον Τραμπ, ώστε να γίνει νόμος και να δοθούν τα επίμαχα αρχεία στη δημοσιότητα. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να εμφανιστεί «αμέριμνος», υποστηρίζοντας - σε νέα ανάρτησή του στο «Truth Social» - ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει.

Οπως επισημαίνει το πρακτορείο «Reuters» σε σχετικό ρεπορτάζ, το αρχείο για τον Επστιν περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ερευνών του FBI, των αρχείων πτήσεων, των ταξιδιωτικών αρχείων, των εσωτερικών επικοινωνιών του υπουργείου Δικαιοσύνης και ό,τι αφορά τον μυστηριώδη θάνατό του από «απαγχονισμό» σε κελί φυλακής το 2019. Ορισμένες πηγές τις οποίες επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις για στοιχεία του αρχείου που αφορούν ενεργές έρευνες ή θέματα εκτελεστικού προνομίου.

Χτες το βράδυ η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι τα αρχεία θα δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες 30 μέρες.