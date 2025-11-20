ΗΠΑ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Συμφωνίες εκατοντάδων δισ. δολαρίων σε εξοπλισμούς, Ενέργεια, τεχνολογία, ορυκτά

Σε «μείζονα σύμμαχο μη μέλος του ΝΑΤΟ» αναγόρευσε τη Σαουδική Αραβία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στις ΗΠΑ από τον πρωθυπουργό και πρίγκιπα διάδοχο στο θρόνο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, κατά τη διάρκεια της οποίας «έκλεισαν» μια σειρά συμφωνίες εκατοντάδων δισ. δολαρίων, σε θέματα εξοπλισμών, πυρηνικής ενέργειας, κρίσιμων ορυκτών, τεχνολογίας κ.ά.

Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου επισημαίνεται πως οι συμφωνίες αυτές είναι άμεσο αποτέλεσμα της «πολύ επιτυχημένης» επίσκεψης του Ντ. Τραμπ στο Ριάντ τον περασμένο Μάη και των δεσμεύσεων της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις αξίας 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, που από προχτές αυξήθηκαν κατά δήλωση του Σαουδάραβα πρωθυπουργού σε τουλάχιστον 1 τρισ. δολάρια.

Ανάμεσα στα σημαντικά «επιτεύγματα» ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωσή του συμπεριλαμβάνει τη συμφωνία «Πυρηνικής Συνεργασίας» για ειρηνικούς σκοπούς, τις «προόδους στη συνεργασία κρίσιμων ορυκτών», τη διμερή συμφωνία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης κ.ά.

Αναφέρεται πως χάρη στις νέες συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, «ο Πρόεδρος Τραμπ θέτει την Αμερική σε θέση ηγέτη στους τομείς της Ενέργειας και της προηγμένης τεχνολογίας, ενώ εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων των ΗΠΑ».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης «που δίνει στο βασίλειο πρόσβαση σε διεθνώς εγκαθιδρυμένα αμερικανικά συστήματα, ενώ προστατεύουν την αμερικανική τεχνολογία από ξένη επιρροή, εξασφαλίζοντας πως οι αμερικανικές καινοτομίες θα διαμορφώσουν το μέλλον της ΑΙ παγκόσμια».

Σημαντική βαρύτητα δίνεται και στην υπογραφή της «Στρατηγικής Συμφωνίας Αμυνας» (SDA) ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας, η οποία χαρακτηρίζεται «ιστορική», καθώς εκτιμάται πως «ενισχύει την άνω των 80 ετών αμυντική εταιρική σχέση» και «ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ σε όλη τη Μέση Ανατολή».

Και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει την εξέλιξη σαν «νίκη» της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική», τονίζοντας πως θα διευκολύνει έτι περαιτέρω την λειτουργία αμερικανικών πολεμικών μονοπωλίων «εξασφαλίζοντας κεφάλαια με νέα κατανομή βάρους» από τη Σαουδική Αραβία, προσθέτοντας πως η τελευταία βλέπει τις ΗΠΑ ως «πρώτο στρατηγικό εταίρο».

Αργά προχτές βράδυ, στο επίσημο δείπνο όπου συμμετείχαν ανώτεροι αξιωματούχοι των δύο χωρών, μεγαλοκαπιταλιστές (μεταξύ των οποίων και ο Ιλον Μασκ), στελέχη τεχνολογικών κολοσσών όπως οι Τιμ Κουκ, Ντέιβιντ Ελισον, Μαρκ Μπένιοφ, Μπιλ Ακμαν και Τζένσεν Χουάνγκ έως διάσημοι ποδοσφαιριστές (Ρονάλντο), ο Τραμπ αναγόρευσε τη Σαουδική Αραβία σε «μείζονα εταίρο των ΗΠΑ μη μέλος του ΝΑΤΟ». Την ιδιότητα αυτή μοιράζονται άλλες 19 χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Ισραήλ, το Πακιστάν, η Κολομβία κ.ά.

Αναφέρεται επίσης ρητά πως ο Ντ. Τραμπ «ενέκρινε μεγάλο πακέτο άμυνας συμπεριλαμβανόμενων των αποστολών μαχητικών F-35» και την πώληση 300 αμερικανικών αρμάτων μάχης, «ενώ καθιστά τη Σαουδική Αραβία ικανή να κτίσει τις δικές της αμυντικές υποδομές εξασφαλίζοντας εκατοντάδες αμερικανικές θέσεις εργασίας».

Στο φόντο της υπογραφής σημαντικών συμφωνιών και μνημονίων πραγματοποιήθηκε αργότερα χτες βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο Κένεντι της Ουάσιγκτον το επενδυτικό φόρουμ ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας, παρουσία του Σαουδάραβα πρωθυπουργού Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Στο φόρουμ αυτό, ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων πως η Σαουδική Αραβία θα υπογράψει συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις ΗΠΑ ύψους 30 δισ. δολαρίων. Τη δήλωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας Aramco, Αμιν Νάσερ.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Ντ. Τραμπ στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουμ, ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να αναλάβει ρόλο για τον «τερματισμό» του πολέμου στο Σουδάν έπειτα (όπως τόνισε) από αίτημα του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.