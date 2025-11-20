ΣΥΡΙΑ

Επίσκεψη Νετανιάχου σε συριακά κατεχόμενα εδάφη

Σε μια επίδειξη ισχύος, με τις «πλάτες» των ΗΠΑ και των άλλων Ευρωατλαντικών «στρατηγικών συμμάχων» του κράτους - δολοφόνου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου πραγματοποίησε χτες επίσκεψη σε κατεχόμενα εδάφη της Συρίας όπου ισραηλινά στρατεύματα σταθμεύουν παράνομα.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου αναφέρεται ότι ο πρωθυπουργός μετέβη εκεί «για να ευχαριστήσει τους στρατιώτες που υπηρετούν». Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Νετανιάχου εξήρε τους στρατιώτες για τις «πράξεις τους» στη διάρκεια του πολέμου και τις «προσπάθειες να διατηρήσουν την ασφάλεια στην περιοχή», και απάντησε σε ερωτήσεις τους.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε αργότερα, ο Νετανιάχου αναφέρει ότι το Ισραήλ προσδίδει «τεράστια σημασία» στη στρατιωτική του παρουσία στην «ουδέτερη ζώνη» στη Συρία, επικαλούμενος ως πρόσχημα την «προστασία των Δρούζων συμμάχων μας, και κυρίως την προστασία του κράτους του Ισραήλ και του βόρειου συνόρου του».

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την ανατροπή του πρώην Προέδρου Ασαντ και την εγκαθίδρυση του καθεστώτος των τζιχαντιστών στη Δαμασκό, το Ισραήλ επέκτεινε την κατοχή συριακών εδαφών, μπουκάροντας στην «ουδέτερη ζώνη» και καταλαμβάνοντας στρατηγικές θέσεις.