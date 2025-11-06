Στο κενό ακόμη μια φορά οι προβοκάτσιες και οι αντιΚΚΕ συκοφαντίες

Η αποκαλούμενη «Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα» (ΠΑΠ), οι απολογητές της ρωσικής και της κινεζικής αστικής τάξης στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό τους με τις ΗΠΑ και το ευρωατλαντικό στρατόπεδο, βρίσκονται για μια φορά ακόμα εκτεθειμένοι.

Την ώρα που φαντασιώνονται «αντιιμπεριαλιστικούς άξονες», «αντιφασιστικά μέτωπα» κ.ά., δεν βγάζουν τσιμουδιά για τη φασιστομάζωξη των «Παλαδίνων» προ λίγων βδομάδων στην Αγία Πετρούπολη, όπου με την επίσημη αιγίδα του ρωσικού κράτους και του κυβερνητικού κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», μαζεύτηκαν τα φασιστικά κατακάθια από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και της ναζιστικής Χρυσής Αυγής (βλ. «Ριζοσπάστης» 18/10/2025).

Νομίζουν ωστόσο, προεξέχοντος του γνωστού για τις αντιΚΚΕ εμμονές, θεωρητικού ινστρούχτορα της ΠΑΠ, Πατέλη, πως βρήκαν ευκαιρία για να επιτεθούν ξανά με χυδαιότητες ενάντια στο ΚΚΕ και τα κόμματα με τα οποία συνεργάζεται.

Αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο το ΚΚ Βενεζουέλας και μέσω αυτού και το ΚΚΕ, αναπαράγοντας την αθλιότητα πως το ΚΚ Βενεζουέλας (και κατ' επέκταση το ΚΚΕ) ταυτίζονται με τις δυνάμεις της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που καλούν τις ΗΠΑ να επέμβουν ένοπλα για την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο.

- Δεν γνωρίζουν πως το ΚΚΕ, διαχρονικά εδώ και δεκαετίες, έχει καταδικάσει και αντιπαλέψει όλες τις επιθέσεις, τις κυρώσεις, τις απόπειρες πραξικοπημάτων των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα;

- Δεν γνωρίζουν τους διαχρονικούς αγώνες, με όλες τις μορφές, του ΚΚ Βενεζουέλας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην πατρίδα του;

- Δεν γνωρίζουν την πρόσφατη Κοινή Ανακοίνωση που υπογράφουν πάνω από 30 ΚΚ (βλ. «Ριζοσπάστης» 16/9/2025) που δηλώνουν ρητά πως «καταδικάζουμε την τρέχουσα ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού στην Καραϊβική, κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Τραμπ, που απειλεί τη Βενεζουέλα με το πρόσχημα της καταπολέμησης του ναρκεμπορίου», και στιγματίζουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή διαχρονικά;

- Δεν γνωρίζουν την ανακοίνωση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, που από την πρώτη στιγμή, στις 21/9/2025, εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ με τον βενεζουελάνικο λαό, καταδίκασε την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, την ανάπτυξη του στόλου των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τις απειλές ενάντια στη Βενεζουέλα;

- Δεν έχουν δει το πλήθος ανακοινώσεων, άρθρων, συνεντεύξεων στην εφημερίδα του ΚΚ Βενεζουέλας «Tribuna Popular», που καταδικάζουν και εναντιώνονται σε κάθε σενάριο ιμπεριαλιστικής επίθεσης ενάντια στη χώρα τους;

Ρητορικά τα ερωτήματα... που απλά υπογραμμίζουν την αντιΚΚΕ αποστολή τους. Η κατρακύλα τους είναι τέτοια, που επιχαίρουν τα αντικομμουνιστικά μέτρα και τις διώξεις του αστικού κράτους, που επενέβη με δικαστική απόφαση στις εσωτερικές υποθέσεις του ΚΚ Βενεζουέλας και αναγνώρισε ως τέτοιο μια ομάδα διατεταγμένων στελεχών, στην πλειοψηφία τους στελέχη του κυβερνητικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος PSUV στη Βενεζουέλα. Αυτό που ενοχλεί βέβαια περισσότερο το συγκεκριμένο σινάφι, στη χώρα μας και διεθνώς, είναι πως υπάρχουν ΚΚ όπως το ΚΚΕ, αλλά και το ΚΚ Βενεζουέλας, που δεν γίνονται ουρά των αστικών τάξεων, που δεν ταυτίζουν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαών με αυτά των αντιλαϊκών αστικών σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, όπως στη Βενεζουέλα, και χαράσσουν αυτοτελή πολιτική για την εργατική τάξη και τα συμφέροντά της.

Το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει πως πραγματικός στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να παρέμβει ακόμα και με στρατιωτική επιχείρηση στα εσωτερικά της χώρας της Λατινικής Αμερικής, έχοντας προετοιμάσει το έδαφος με διάφορους πολιτικούς - μαριονέτες, όπως η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός επιδιώκει την απόλυτη ευθυγράμμιση της περιοχής με τα οικονομικά και γεωπολιτικά του συμφέροντα, απέναντι στους ανταγωνιστές του, Ρωσία και Κίνα, με τους οποίους η αστική τάξη και η σημερινή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει βαθύνει τις σχέσεις της. Η προσχηματική επίκληση των ναρκωτικών και οι απειλές σε βάρος του βενεζουελάνικου λαού, που είναι ο μόνος υπεύθυνος να καθορίσει το μέλλον του και την πολιτική κατάσταση στη χώρα του, πρέπει να πάρει αποφασιστική απάντηση. Να καταδικαστούν όχι μόνο οι ΗΠΑ, αλλά και οι σύμμαχοί τους, ανάμεσά τους η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, που είναι «ευαίσθητοι» για την υπεράσπιση των συνόρων και της κυριαρχίας εκεί που απειλούνται τα συμφέροντα του ευρωατλαντισμού, δεν βγάζουν όμως άχνα και στηρίζουν στην πράξη τις δολοφονικές επεμβάσεις και τα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σε βάρος άλλων λαών.

Το ΚΚΕ μαζί με δεκάδες ακόμα ΚΚ από όλο τον κόσμο θα συνεχίσει να υπερασπίζεται στην πράξη τις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού, θα συνεχίσει την προσπάθεια για την επαναστατική ανασυγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, και σε αυτή την πορεία θα αντιμετωπίζει αποφασιστικά και τις προβοκάτσιες.

Α. Ε.