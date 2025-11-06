Την ώρα που φαντασιώνονται «αντιιμπεριαλιστικούς άξονες», «αντιφασιστικά μέτωπα» κ.ά., δεν βγάζουν τσιμουδιά για τη φασιστομάζωξη των «Παλαδίνων» προ λίγων βδομάδων στην Αγία Πετρούπολη, όπου με την επίσημη αιγίδα του ρωσικού κράτους και του κυβερνητικού κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», μαζεύτηκαν τα φασιστικά κατακάθια από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και της ναζιστικής Χρυσής Αυγής (βλ. «Ριζοσπάστης» 18/10/2025).
Νομίζουν ωστόσο, προεξέχοντος του γνωστού για τις αντιΚΚΕ εμμονές, θεωρητικού ινστρούχτορα της ΠΑΠ, Πατέλη, πως βρήκαν ευκαιρία για να επιτεθούν ξανά με χυδαιότητες ενάντια στο ΚΚΕ και τα κόμματα με τα οποία συνεργάζεται.
- Δεν γνωρίζουν πως το ΚΚΕ, διαχρονικά εδώ και δεκαετίες, έχει καταδικάσει και αντιπαλέψει όλες τις επιθέσεις, τις κυρώσεις, τις απόπειρες πραξικοπημάτων των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα;
- Δεν γνωρίζουν τους διαχρονικούς αγώνες, με όλες τις μορφές, του ΚΚ Βενεζουέλας ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην πατρίδα του;
- Δεν γνωρίζουν την πρόσφατη Κοινή Ανακοίνωση που υπογράφουν πάνω από 30 ΚΚ (βλ. «Ριζοσπάστης» 16/9/2025) που δηλώνουν ρητά πως «καταδικάζουμε την τρέχουσα ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού στην Καραϊβική, κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Τραμπ, που απειλεί τη Βενεζουέλα με το πρόσχημα της καταπολέμησης του ναρκεμπορίου», και στιγματίζουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή διαχρονικά;
- Δεν γνωρίζουν την ανακοίνωση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, που από την πρώτη στιγμή, στις 21/9/2025, εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ με τον βενεζουελάνικο λαό, καταδίκασε την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, την ανάπτυξη του στόλου των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τις απειλές ενάντια στη Βενεζουέλα;
- Δεν έχουν δει το πλήθος ανακοινώσεων, άρθρων, συνεντεύξεων στην εφημερίδα του ΚΚ Βενεζουέλας «Tribuna Popular», που καταδικάζουν και εναντιώνονται σε κάθε σενάριο ιμπεριαλιστικής επίθεσης ενάντια στη χώρα τους;
Ρητορικά τα ερωτήματα... που απλά υπογραμμίζουν την αντιΚΚΕ αποστολή τους. Η κατρακύλα τους είναι τέτοια, που επιχαίρουν τα αντικομμουνιστικά μέτρα και τις διώξεις του αστικού κράτους, που επενέβη με δικαστική απόφαση στις εσωτερικές υποθέσεις του ΚΚ Βενεζουέλας και αναγνώρισε ως τέτοιο μια ομάδα διατεταγμένων στελεχών, στην πλειοψηφία τους στελέχη του κυβερνητικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος PSUV στη Βενεζουέλα. Αυτό που ενοχλεί βέβαια περισσότερο το συγκεκριμένο σινάφι, στη χώρα μας και διεθνώς, είναι πως υπάρχουν ΚΚ όπως το ΚΚΕ, αλλά και το ΚΚ Βενεζουέλας, που δεν γίνονται ουρά των αστικών τάξεων, που δεν ταυτίζουν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαών με αυτά των αντιλαϊκών αστικών σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, όπως στη Βενεζουέλα, και χαράσσουν αυτοτελή πολιτική για την εργατική τάξη και τα συμφέροντά της.
Το ΚΚΕ μαζί με δεκάδες ακόμα ΚΚ από όλο τον κόσμο θα συνεχίσει να υπερασπίζεται στην πράξη τις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού, θα συνεχίσει την προσπάθεια για την επαναστατική ανασυγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, και σε αυτή την πορεία θα αντιμετωπίζει αποφασιστικά και τις προβοκάτσιες.