εξελέγη δήμαρχος Νέας Υόρκης, εξασφαλίζοντας στις εκλογές της Τρίτης (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα) λίγο πάνω από το 50,4% των ψήφων και σηματοδοτώντας διεργασίες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού στις ΗΠΑ, αλλά και εντός των Δημοκρατικών. Η νίκη του Μαμντάνι, όπως είχε συμβεί και με παλιότερους επίδοξους «σωτήρες», παρουσιάζεται από τους απανταχού σοσιαλδημοκράτες ως η «νέα ελπίδα» στο γνωστό χρεοκοπημένο «όραμα» ενός πιο «ανθρώπινου» καπιταλισμού, για να εγκλωβίζεται η πραγματική λαϊκή δυσαρέσκεια από τις συνέπειες του εκμεταλλευτικού συστήματος, που μόνο πιο αντιδραστικό γίνεται.

Είναι ενδεικτικό ότι στην πρώτη ομιλία του ο νεοεκλεγείς δήμαρχος κατέστησε σαφές πως προβάλλει τη νίκη του ως «πρότυπο» για την ανάκαμψη συνολικά του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Δημοκρατικός πρώην κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο, που συμμετείχε στις εκλογές ως «ανεξάρτητος» ήρθε δεύτερος με 41,6%, ενώ ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, Κέρτις Σλίβα, έλαβε μόλις 7,1%. Ακόμα και ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άλλωστε καλούσε σε στήριξη του Κουόμο απ' όταν εκτίμησε ότι ο Σλίβα ήταν «εκτός κούρσας», σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Μαμντάνι προβάλλεται ως ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ως ο πρώτος μουσουλμάνος και Νοτιοασιάτης (με Ινδούς γονείς) που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα. Προέρχεται από τους αυτοαποκαλούμενους «δημοκρατικούς σοσιαλιστές της Αμερικής», μια τάση μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, και βάσισε την εκστρατεία του σε εξαγγελίες όπως «πάγωμα ενοικίων» σε κατοικίες με καθεστώς ελέγχου, διεύρυνση προγραμμάτων «προσιτής κατοικίας», δωρεάν μετακίνηση με δημοτικά λεωφορεία, ένα «ενιαίο σύστημα φύλαξης παιδιών» για εργαζόμενους γονείς και αύξηση της φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων. Με εντελώς αυθαίρετο και παραπλανητικό τρόπο, παρουσιάζονταν από τον Τραμπ ως «κομμουνιστής».

Η αποχώρηση του απερχόμενου δημάρχου Ερικ Ανταμς τον Σεπτέμβρη από την κούρσα επανεκλογής του άνοιξε τον δρόμο για την ανοδική δυναμική της εκστρατείας του Μαμντάνι, τον οποίο στήριξαν δημόσια η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και ο Μπέρνι Σάντερς, ενώ είχε ως χρηματοδότες και σημαντικούς επιχειρηματίες.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα στη Νέα Υόρκη δείχνει επίσης μια αναδιάταξη στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη. Η ισχυρή επίδοση του Κουόμο ως «ανεξάρτητου» ανέδειξε βαθύτερες εσωκομματικές εντάσεις και αντιθέσεις τμημάτων του αμερικανικού κεφαλαίου.

Νίκες των Δημοκρατικών σε τρεις Πολιτείες

Ταυτόχρονα η Δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη κυβερνήτρια της Πολιτείας του Νιου Τζέρσι την Τρίτη, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των τηλεοπτικών δικτύων «Fox News» και «NBC News», ενώ νωρίτερα η Δημοκρατική Αμπιγκέιλ Σπανμπέργκερ επικράτησε στη Βιρτζίνια και έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτρια στην εν λόγω Πολιτεία.

Στην Καλιφόρνια οι ψηφοφόροι ενέκριναν την «Πρόταση 50» του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, η οποία θα αποφέρει 5 νέες έδρες στο Κογκρέσο για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, ως απάντηση σε αντίστοιχη κίνηση του Τραμπ.

Ο Τραμπ, θέλοντας να διατηρήσει και να ενισχύσει την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, τον Αύγουστο αναδιαμόρφωσε τις εκλογικές περιφέρειες της Πολιτείας του Τέξας ώστε την ερχόμενη χρονιά να στείλει 5 επιπλέον Ρεπουμπλικάνους βουλευτές στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο οποίος χθες συμπλήρωσε έναν χρόνο από την εκλογή του, οι δύο λόγοι για τις ήττες των Ρεπουμπλικάνων σε αυτές τις τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις είναι το γεγονός ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε κανένα ψηφοδέλτιο και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση («shutdown») στις ΗΠΑ.

«Shutdown» για 36η μέρα

Η πόλωση μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου στις ΗΠΑ φαίνεται και από τη δημοσιονομική παράλυση για 36η συνεχόμενη μέρα, το μακροβιότερο «shutdown» στην αμερικανική Ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 35 ημερών το 2019, επί της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Το αμερικανικό Δημόσιο παραμένει «κλειστό» από την 1η Οκτώβρη, λόγω αδυναμίας του Κογκρέσου να εγκρίνει νέο προϋπολογισμό, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους χωρίς μισθό και εκατομμύρια Αμερικανούς χωρίς κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής όλες οι απόπειρες υπερψήφισης προσωρινού προϋπολογισμού έχουν αποτύχει.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, προειδοποίησε ότι αν το «shutdown» συνεχιστεί «ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου των ΗΠΑ». Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 αξιωματούχοι της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών εργάζονται χωρίς αμοιβή, με τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις πτήσεων να αυξάνονται. «Αν φτάσουμε έτσι μέχρι την επόμενη βδομάδα θα δείτε μαζικό χάος στα αεροδρόμια», δήλωσε στο «Fox News».

Η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) αποφάσισε και χθες καθυστερήσεις σε πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι αυτήν τη βδομάδα 3,2 εκατ. επιβάτες έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας της απουσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς στα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια που υπάγονται στην υπηρεσία «το 20% - 40% των ελεγκτών δεν έρχονται στη δουλειά».

Μιλώντας χθες σε Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τούς προέτρεψε να καταργήσουν τη δυνατότητα για φρενάρισμα της νομοθεσίας («filibuster») στη Γερουσία των ΗΠΑ (όπου χρειάζεται πλειοψηφία 60 στους 100 γερουσιαστές για να περάσουν πολλά νομοσχέδια), ώστε οι Ρεπουμπλικάνοι να μπορούν να συνεχίσουν να προωθούν την ατζέντα τους.