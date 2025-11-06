ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΕ

Προτεραιότητα σε εργαλεία που «αντανακλούν τη γεωπολιτική πραγματικότητα»

Η ΕΕ δηλώνει «πιο δεσμευμένη από ποτέ στη διεύρυνση της ΕΕ, καθώς μια μεγαλύτερη ΕΕ σημαίνει μια Ευρώπη με μεγαλύτερη ισχύ και επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο», όπως ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την προχτεσινή παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για τη Διεύρυνση της ΕΕ.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι «η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί μια μοναδική προσφορά», κάλεσε τους «εταίρους μας να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία» με τις «σωστές μεταρρυθμίσεις και μια ισχυρή πολιτική βούληση», καθώς οι σχετικές συστάσεις εξακολουθούν να εστιάζουν στην ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, αλλά και τις αναδιαρθρώσεις που θα διευκολύνουν ταχύτερα επενδύσεις στους τομείς που προκρίνουν τα ευρωενωσιακά μονοπώλια.

Από τη μεριά της η αρμόδια για τη Διεύρυνση επίτροπος, Μάρτα Κος, μίλησε για «νέα εργαλεία που διαθέτουμε» και «αντανακλούν στη (σύγχρονη) γεωπολιτική πραγματικότητα», παραθέτοντας ως «καλό παράδειγμα» την «ενσωμάτωση της ενεργειακής αγοράς με Μολδαβία και Ουκρανία» (απέναντι στην «απεξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες»), τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη «να προστατεύσουμε τη δημοκρατία (...) ειδικά στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης».

Ξεχωρίζοντας στα Δυτικά Βαλκάνια όσες υποψήφιες προς ένταξη χώρες εμφανίζουν κρίσιμη πρόοδο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, υποστήριξε πως Αλβανία και Μαυροβούνιο «είναι κοντά στην ένταξη», λέγοντας πως «η Αλβανία έχει προφανή δυναμική», ενώ «το Μαυροβούνιο είναι η πιο προχωρημένη χώρα στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ».

Ενδιαφέρον έχουν μεταξύ άλλων οι αναφορές στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, για την οποία αναφέρεται ότι «τελικά υιοθετήθηκε Ατζέντα Μεταρρυθμίσεων» μετά τις «πρόσφατες θεσμικές αλλαγές στη "Σερβική Δημοκρατία"», με φόντο και την πρόσφατη άρση κυρώσεων ΗΠΑ απέναντι στον ηγέτη των Σερβοβόσνιων, Μίλοραντ Ντόντικ, που προ μηνών «απομακρύνθηκε» από τα καθήκοντά του.

Για τη Σερβία, με φόντο τις ενδοαστικές διεργασίες που φουντώνουν και τις συνεχιζόμενες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο όνομα και της «αντιμετώπισης της διαφθοράς, της «υπεράσπισης της διαφάνειας» κ.τ.λ., η έκθεση αναφέρει ότι «πρέπει να αντιστρέψει την αρνητική τάση στην ελευθερία της έκφρασης και τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και να διασφαλίσει περαιτέρω πρόοδο στην εκλογική νομοθεσία».