ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Απαγορεύτηκε μουσουλμανική οργάνωση

Οι γερμανικές αρχές απαγόρευσαν τη μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv, κατηγορώντας την για αντισυνταγματικές ενέργειες, καθώς επιδιώκει την ίδρυση χαλιφάτου. Η οργάνωση προκάλεσε εθνικό ενδιαφέρον στις αρχές του 2024, έπειτα από μια διαδήλωση στο Αμβούργο με 1.000 συμμετέχοντες που ζητούσαν τη δημιουργία χαλιφάτου στη Γερμανία.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε χώρους που ανήκαν σε δύο άλλες ισλαμικές οργανώσεις για παρόμοιους λόγους. Εγιναν έφοδοι σε επτά ακίνητα στο Αμβούργο και σε ακόμη 12 στο Βερολίνο και στο κρατίδιο της Εσσης, στο πλαίσιο προκαταρκτικών ερευνών για τις οργανώσεις Generation Islam και Realitaet Islam, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με βάση την απόφαση η μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv, η οποία ιδρύθηκε το 2020, οργανώνει διαδηλώσεις ενώ δραστηριοποιείται σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα απαγορευθεί και θα κατασχεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία.