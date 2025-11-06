ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Νέο αμερικανικό πλήγμα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Τρία άτομα σκοτώθηκαν μετά από νέο στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ σε πλοιάριο στην Καραϊβική, ξανά με το πρόσχημα της καταπολέμησης «δικτύων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών» και ενώ εντείνεται διαρκώς η συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έκανε λόγο για «ναρκω-τρομοκράτες» που «μετέφεραν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικανούς στα σπίτια τους», αλλά μετά το νέο «πλήγμα» «δεν το πέτυχαν». Υπερθεματίζοντας δε για τη στρατιωτική δράση που αυτόκλητα έχουν αναλάβει οι ΗΠΑ και ξεκαθαρίζουν ότι θα σταθεροποιήσουν, πρόσθεσε ότι «το υπουργείο θα τους αντιμετωπίζει (σ.σ. τους ναρκω-τρομοκράτες) ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αντιμετωπίσαμε και την Αλ Κάιντα. Θα συνεχίζουμε να τους εντοπίζουμε, καταγράφουμε, κυνηγάμε και εξοντώνουμε».

Ο ίδιος υποστήριξε - χωρίς να επιδείξει το παραμικρό στοιχείο - ότι σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών το πλοίο κινούνταν σε «γνωστή διαδρομή ναρκω-διακίνησης».

Στο μεταξύ, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που εμφανίζουν τη Ρωσία να παρέχει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, περιορίστηκε να αναφέρει πως «έχουμε διαρκείς επαφές εργασίας» με το Καράκας. Πρόσθεσε δε ότι η Ρωσία επιθυμεί να μην υπάρξει κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας και να μην προκύψουν νέες εστίες σύγκρουσης στην περιοχή, σπεύδοντας την ίδια στιγμή να καταδικάσει την «υπέρμετρη στρατιωτική βία» των ΗΠΑ στην περιοχή.