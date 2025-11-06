ΝΙΓΗΡΙΑ

Προτάσεις για συνάντηση Τινούμπου - Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος «έχει το δικό του στυλ επικοινωνίας» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Νιγηριανού προέδρου Τινούμπου, Ντάνιελ Μπουάλα, λέγοντας ότι η πρόσφατη τοποθέτηση Τραμπ είχε στόχο «να αναγκάσει σε μια άμεση συζήτηση των δύο ηγετών ώστε να συντονίσουν τον αγώνα τους κατά της ανασφάλειας».

Ο δε χριστιανός κυβερνήτης της νιγηριανής πολιτείας Ανάμπρα, Τσουκούμα Σολούντο, κάλεσε την Ουάσιγκτον να ενεργήσει «με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο», εκφράζοντας ανησυχία για την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να επέμβει κατά τις «μαζικές σφαγές χριστιανών». Ο δε πάστορας Τζόζεφ Χαγιάμπ, πρόεδρος της Χριστιανικής Ενωσης της Νιγηρίας για τον βορρά, χαιρέτισε τις δηλώσεις του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι διαστρεβλώνουν τα λόγια του, σαν να ήθελε να επιτεθεί στη Νιγηρία. Οχι, θέλει να τα βάλει με τους τρομοκράτες», υποστήριξε.

Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφάνισε την κυβέρνησή του έτοιμη να αναλάβει στρατιωτική δράση στην αφρικανική χώρα, κάνοντας λόγο για «μαζική σφαγή» χριστιανών και λέγοντας πως «εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτήν και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες...».

Στο μεταξύ, χτες, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι απολύθηκαν 115 υπάλληλοι σε αυτή «στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στη Διεύθυνση Υπηρεσιών του Κράτους (DSS)».

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται με φόντο δημοσιεύματα περί συνωμοσίας για οργάνωση στρατιωτικού πραξικοπήματος.