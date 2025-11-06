ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Νομοσχέδιο για περιορισμό των διαμαρτυριών και διαδηλώσεων

Νομοσχέδιο που, με «όχημα» τον περιορισμό του «εκφοβισμού στην πολιτική», θέτει ευρύτερες απαγορεύσεις διαδηλώσεων και διαμαρτυριών, προωθεί η κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία.

Συγκεκριμένα, ενώ ως αρχικός στόχος αναφέρεται η «απαγόρευση των διαμαρτυριών έξω από τα σπίτια εκλεγμένων αξιωματούχων, δικαστών και τοπικών συμβούλων», με βάση το νέο νομοσχέδιο η αστυνομία θα έχει την εξουσία να σταματά διαδηλώσεις που έχουν στόχο «να επηρεάσουν αξιωματούχους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή στην προσωπική τους ζωή», επεσήμανε η βρετανική κυβέρνηση.

Οσοι καταδικάζονται με βάση τη νέα νομοθεσία κινδυνεύουν με φυλάκιση έως έξι μηνών.

«Το επίπεδο κακοποίησης που αντιμετωπίζουν όσοι συμμετέχουν στη βρετανική πολιτική είναι πραγματικά σοκαριστικό - αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία μας», ισχυρίστηκε ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις.

«Οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική χωρίς να ανησυχούν για τη δική τους ασφάλεια ή αυτή της οικογένειάς τους», πρόσθεσε, ενώ ήδη υπάρχει σχετική νομοθεσία για αντίστοιχα ποινικά αδικήματα.

Κοινοβουλευτική έρευνα βρήκε ότι το 96% των Βρετανών βουλευτών έχει υποστεί «παρενόχληση», ενώ «ανεξάρτητη αρχή» που επιβλέπει τις εκλογές στη Βρετανία επεσήμανε ότι «περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους στις προηγούμενες γενικές εκλογές αντιμετώπισαν απειλές ή εκφοβισμό».

Μάλιστα, αναφέρεται στον διεθνή Τύπο ως παράδειγμα τέτοιων παρενοχλήσεων πως προτού κερδίσει τις εκλογές ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έγινε «στόχος» φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών, οι οποίοι τοποθέτησαν παιδικά παπούτσια και ένα πανό έξω από το σπίτι του στο Λονδίνο, καλώντας τον να στηρίξει την επιβολή εμπάργκο όπλων εις βάρος του Ισραήλ.

Το 2023 ακτιβιστές υπέρ του κλίματος είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα σπίτια του τότε πρωθυπουργού της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ στο Λονδίνο και το Νορθ Γιόρκσαϊρ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλα νέα αδικήματα που θα αφορούν κάποιους τρόπους διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων η αναρρίχηση σε μνημεία πολέμου, η χρήση φωτοβολίδων ή πυροτεχνημάτων και η κάλυψη του προσώπου για την απόκρυψη ταυτότητας.