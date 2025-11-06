ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Καθημερινές επιθέσεις στη Γάζα και κλιμάκωση της κατοχικής βίας στη Δυτ. Οχθη

Με καθημερινές αιματηρές επιθέσεις στηεν μέσω της περιβόητης «εκεχειρίας» και με συνέχιση της επιβολής απάνθρωπων περιορισμών στην είσοδο της τόσο αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά από 2 χρόνια ισοπεδωτικού μακελειού από τον ισραηλινό στρατό, αλλά και με κλιμάκωση της κατοχικής βίας και κατακόρυφη αύξηση των εβραϊκών εποικισμών στηντοεντείνει τα εγκλήματά του εναντίον του παλαιστινιακού λαού, επιχειρώντας μάταια να «θάψει» τον αγώνα του για ένα πραγματικά ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και εδαφική ενότητα.

Με τον ισραηλινό κατοχικό στρατό να ανακοινώνει χθες ότι σκότωσε άλλους δύο Παλαιστίνιους, με το γνωστό πρόσχημα ότι διέσχισαν τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία διχοτομεί τη Γάζα οριοθετώντας την περιοχή που εξακολουθούν να κατέχουν οι Ισραηλινοί εισβολείς, οι νεκροί Παλαιστίνιοι εν μέσω της «εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτώβρη έφτασαν πλέον τους 241, ενώ άλλοι 609 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινά πυρά.

Συνολικά, από τον Οκτώβρη του 2023 έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 68.875 Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνεχίζεται το απάνθρωπο μπλοκάρισμα σε κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος συνεχίζει να μπλοκάρει συστηματικά την είσοδο κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ενώ 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι παραμένουν χωρίς κατάλληλο καταφύγιο καθώς αυξάνονται οι βροχές και το κρύο, οι ισραηλινές κατοχικές αρχές έχουν απορρίψει 23 αιτήματα από 9 ανθρωπιστικές οργανώσεις για να φέρουν βασικά υλικά για τους εκτοπισμένους, όπως σκηνές, υλικά αδιαβροχοποίησης, κλινοσκεπάσματα και κουβέρτες - σχεδόν 4.000 παλέτες συνολικά, σύμφωνα με το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC).

Εκατομμύρια αντικείμενα παραμένουν κολλημένα στην Ιορδανία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, εν αναμονή έγκρισης...

Οι ισραηλινοί περιορισμοί έχουν αφήσει περίπου 260.000 οικογένειες εκτεθειμένες στην επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, τονίζει το NRC.

Καταστροφικού επιπέδου είναι και οι ελλείψεις νερού, όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του δήμου της Πόλης της Γάζας, Hosni Mhanna.

Οι καταστροφικές ελλείψεις οφείλονται στην εκτεταμένη καταστροφή των δικτύων ύδρευσης, των πηγαδιών και των εργοστασίων αφαλάτωσης από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Οπως τόνισε, το νερό που φτάνει στη Γάζα δεν ξεπερνά το 15% των πραγματικών ημερήσιων αναγκών της.

Μόλις 17 από τα 88 πηγάδια λειτουργούν, ενώ το κεντρικό εργοστάσιο αφαλάτωσης είναι εκτός λειτουργίας.

Σε ένα τέτοιο φόντο, η Χαμάς παρέδωσε χθες βράδυ στον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ενός ακόμα Ισραηλινού κρατούμενου, η οποία βρέθηκε στη συνοικία Σουτζαΐγια, ανατολικά της Πόλης της Γάζας.

Ο δε ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι η σορός του αιχμαλώτου που παραδόθηκε προχθές από τη Χαμάς ανήκει σε έναν Ισραηλινό λοχία, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη.

Συνολικά έως τώρα έχουν παραδοθεί 22 από τους 28 αιχμαλώτους και ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το δε νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα ανακοίνωσε χθες ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, ανεβάζοντας σε 285 τις σορούς Παλαιστινίων που έχουν παραδοθεί από τις 11 Οκτώβρη.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους νεκρούς Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις δεν έχει καταστεί δυνατό να ταυτοποιηθούν, καθώς βρίσκονται σε προχωρημένη αποσύνθεση και το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο στη Γάζα εξοπλισμού για διενέργεια τεστ DNA.

Γιατροί καταγγέλλουν ότι πολλές σοροί Παλαιστινίων φέρουν σημάδια βασανισμού, ορισμένες παραδόθηκαν με δεμένα χέρια, ενώ αξιωματούχος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι σε μία από τις σορούς που παραδόθηκαν χθες έλειπε το κεφάλι...

Δυτική Οχθη: Ισραηλινές επιθέσεις, κατεδαφίσεις και επέκταση εποικισμών

Την ίδια ώρα το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος εντείνει ακόμα περισσότερο την κατοχική βία στη Δυτική Οχθη.

Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και Εβραίοι έποικοι πραγματοποίησαν 2.350 επιθέσεις σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την Επιτροπή Αντίστασης της Παλαιστινιακής Αρχής ενάντια στον Εποικισμό και το Τείχος.

Οπως επισημαίνει η μηνιαία έκθεση της Επιτροπής, οι επιθέσεις αυτές περιελάμβαναν «άμεσες σωματικές επιθέσεις, ξερίζωμα δέντρων, καύση χωραφιών και αποτροπή της πρόσβασης ελαιοπαραγωγών στη γη τους, κατάληψη ακινήτων και κατεδαφίσεις σπιτιών και γεωργικών εγκαταστάσεων».

Οι δε κατοχικές δυνάμεις «αποκλείουν μεγάλες εκτάσεις παλαιστινιακής γης με το πρόσχημα των "μέτρων ασφαλείας", ενώ οι έποικοι μπορούν να επεκταθούν μέσα σε αυτές».

Την τεράστια κλίμακα των κατεδαφίσεων παλαιστινιακών δομών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις επισημαίνει με δική του έκθεση το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο από την αρχή του έτους έχουν κατεδαφιστεί τουλάχιστον 1.434 δομές, εκτοπίζοντας πάνω από 1.800 ανθρώπους.

Στις δομές που κατεδαφίζονται περιλαμβάνονται σπίτια, δεξαμενές νερού, εγκαταστάσεις κτηνοτροφίας κ.ά., ενώ μεγάλο μέρος των κατεδαφίσεων λαμβάνει χώρα σε περιοχές που είναι σχεδόν αδύνατο για τους Παλαιστίνιους να βγάλουν άδειες από τις ισραηλινές κατοχικές αρχές, ιδιαίτερα στη λεγόμενη «Ζώνη Γ» της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης (στο πλαίσιο του κατακερματισμού που επιβλήθηκε μέσω των συμφωνιών του Οσλο) και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο διωγμός των Παλαιστινίων και οι καταστροφές της περιουσίας τους συνδυάζονται με τη συνεχή επέκταση των εβραϊκών εποικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Το ισραηλινό υπουργείο Κατασκευών και Στέγασης δημοσίευσε δύο διαγωνισμούς αυτή την εβδομάδα για την κατασκευή 356 νέων οικιστικών μονάδων σε εποικισμό νοτιοανατολικά της παλαιστινιακής πόλης Ραμάλα.

Από την αρχή του 2025 έχουν δημοσιευτεί διαγωνισμοί για 5.667 εποικιστικές κατοικίες στην κατεχόμενη παλαιστινιακή γη, αριθμός που είναι μακράν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί σε ετήσια βάση.

Αν αυτές οι κατοικίες χτιστούν, άλλοι 25.000 έποικοι θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, επισημαίνει η ισραηλινή ΜΚΟ «Peace Now».

Σε ένα τέτοιο φόντο, ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνέχισαν και χθες τις επιδρομές και τις επιθέσεις σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Στην πόλη Τουλκαρέμ, η οποία πολιορκείται από τις κατοχικές δυνάμεις εδώ και 283 μέρες, μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού κατέστρεφαν χθες τον βασικό δρόμο στη βόρεια είσοδο του προσφυγικού καταυλισμού, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερες ζημιές σε υποδομές που είχαν καταστραφεί και σε προηγούμενες επιδρομές.

Ισραηλινές δυνάμεις απαγορεύουν σε εκτοπισμένους κατοίκους να επιστρέψουν, σφραγίζοντας όλα τα σημεία πρόσβασης και μετατρέποντας τα σπίτια τους σε στρατιωτικά φυλάκια...

Αντίστοιχα, αποκλεισμένος παραμένει για 270 μέρες ο διπλανός προσφυγικός καταυλισμός Νουρ Σαμς. Κάτοικοι που επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν για τον εκτοπισμό τους διαλύθηκαν υπό την απειλή όπλων του κατοχικού στρατού.

Πάνω από 25.000 Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν από τους δύο καταυλισμούς από την αρχή των ισραηλινών επιδρομών.

Κατοχικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης χθες επιδρομές στις πόλεις Nilin, δυτικά της Ραμάλα, Beit Furik ανατολικά της Ναμπλούς, και Tuqu, νοτιοδυτικά της Βηθλεέμ, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Στην πόλη Τουμπας, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Οχθης, μετά από πολύωρη επιδρομή, οι κατοχικές δυνάμεις συνέλαβαν 3 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων δύο εφήβων, 17 και 16 χρονών.

Σε άλλο περιστατικό, ένας 75χρονος Παλαιστίνιος και η γυναίκα του τραυματίστηκαν μετά από επίθεση Εβραίων εποίκων στη Μασάφερ Γιάτα, νότια της Χεβρώνας. Οι έποικοι, που τρομοκρατούν με τις «πλάτες» του κατοχικού στρατού, μπούκαραν στο σπίτι του ηλικιωμένου, κατέστρεψαν αντικείμενα και έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους.

Μόνο στο πρώτο μισό του 2025, έχουν καταγραφεί 757 επιθέσεις Εβραίων εποίκων στη Δυτική Οχθη, αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ισραηλινής ΜΚΟ «Peace Now».

Παζάρια και επαφές για την επόμενη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ

Στο μεταξύ συνεχίζονται τα παζάρια για το επόμενο σχέδιο εφαρμογής του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και συμμάχων τους, στη βάση του σχεδίου ψηφίσματος που ετοιμάζεται να καταθέσει η αμερικανική κυβέρνηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διεθνή στρατιωτική «δύναμη επιβολής» και τη «μεταβατική διοίκηση» υπό την προεδρία του Τραμπ.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες δήλωσε ότι οποιαδήποτε «δύναμη σταθεροποίησης» στη Γάζα θα πρέπει να έχει «πλήρη διεθνή νομιμοποίηση», αναφέροντας ότι τέτοια «πηγή νομιμοποίησης» είναι η εξουσιοδότηση της δύναμης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού.

Ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και διάδοχος στον θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ενόψει και της συνάντησής του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ στην Ουάσιγκτον στις 18 Νοέμβρη, έστειλε επιστολή στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μ. Αμπάς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ο Σαουδάραβας ηγέτης στην επιστολή του διαβεβαιώνει ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στην επιδίωξη των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος, ενώ προσθέτει πως το Ριάντ θα εργαστεί μαζί με τους διεθνείς εταίρους του για να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάνει στη Γάζα και ότι θα αποδεσμευτούν τα φορολογικά έσοδα των Παλαιστινίων τα οποία κατακρατεί το Ισραήλ.

Ο δε Μ. Αμπάς έφτασε χθες στη Ρώμη για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθεί με τον Ιταλό Πρόεδρο Σ. Ματαρέλα, την πρωθυπουργό Τζ. Μελόνι και τον πάπα Λέοντα ΧΙΙΙ.

Επίσης χθες ο Ι. Καλίν, επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (ΜΙΤ), συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον Χαλίλ Αλ Χάγια στην Κωνσταντινούπολη για διαβουλεύσεις σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή των επόμενων φάσεων του σχεδίου «εκεχειρίας» στη Γάζα.

Ο δε εκπρόσωπος της Χαμάς Μούσα Αμπού Μαρζούκ, ερωτηθείς από το δίκτυο «Al Jazeera» σχετικά με τον αφοπλισμό της οργάνωσης, δήλωσε ότι «αν αναφέρεστε σε όπλα με βεληνεκές πέρα από τη ζώνη ασφαλείας, τότε ναι, είναι λογικό να το συζητήσουμε, επειδή θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την άλλη πλευρά».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Χαμάς εργάζεται για μια εναλλακτική λύση στη «δύναμη σταθεροποίησης» στη Γάζα, που περιγράφεται στο σχέδιο Τραμπ. Η αντιπρόταση της οργάνωσης, είπε, θα αποτρέψει ένα «κενό εξουσίας» στα παλαιστινιακά εδάφη. Η Γάζα θα μπορούσε να διοικείται από μια δύναμη ασφαλείας αποτελούμενη από αστυνομικούς και προσωπικό ασφαλείας της Χαμάς - οι οποίοι θα διατηρούσαν τα μικρά όπλα τους όπως είπε - και από άλλους Παλαιστινίους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μαρζούκ δήλωσε ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο, για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις».