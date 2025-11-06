ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Πολύνεκρη πυρκαγιά σε γηροκομείο

Τουλάχιστον 11 άτομα σκοτώθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε προχτές το βράδυ σε γηροκομείο στην πόλη Τούζλα της βορειοανατολικής Βοσνίας, ενώ τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 20 τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες ή και νοσηλεία, περιλαμβανομένων πυροσβεστών, εργαζομένων αλλά και τροφίμων στο ίδρυμα. Τρία άτομα εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 9 μ.μ., στον έβδομο όροφο του κτιρίου.

Στα θύματα περιλαμβάνονται και άτομα με αναπηρίες, ενώ είναι άγνωστο αν πληρούνταν βασικά μέτρα πυροπροστασίας, με δεδομένο μάλιστα ότι στους τροφίμους περιλαμβάνονταν και κατάκοιτα άτομα.

Ο πρωθυπουργός Νέρμιν Νίκσιτς έκανε λόγο για «καταστροφή τεράστιων διαστάσεων», ενώ εκπρόσωπος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Τούζλα δήλωσε ότι πολλοί εισήχθησαν με συμπτώματα δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (από εισπνοή καπνών).

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα ξεκινήσει έρευνα.