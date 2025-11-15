Σάββατο 15 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 16 Νοέμβρη 2025
Οχι στις απειλές ΗΠΑ για ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για την κλιμάκωση των απειλών των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα και τους άλλους λαούς της περιοχής, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει τα εξής:

«Οι δηλώσεις του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, που ανακοίνωσε την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Καραϊβική με την ονομασία "Southern Spear" (Νότιο Δόρυ), καθώς και η έλευση του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ USS Gerald R. Ford στην περιοχή, αποτελούν έντονη κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στη Βενεζουέλα και τους άλλους λαούς της περιοχής. Η αντιμετώπιση του ναρκεμπορίου είναι ένα ακόμα σαθρό πρόσχημα.

Το ΚΚΕ καταδικάζει κάθε σενάριο ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και εκφράζει τη διεθνιστική του αλληλεγγύη στον λαό της, που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του».

    

