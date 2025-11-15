ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ - ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα στρατιωτική επιχείρηση

Κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους στη «γειτονιά της Αμερικής»

Public Domain

Τηνστηανακοίνωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου,καθώς οικλιμακώνουν την επιθετικότητά τους εναντίον της Βενεζουέλας και των άλλων λαών της Λατινικής Αμερικής, για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους σε αυτό που αποκαλούν απροκάλυπτα ως «γειτονιά της Αμερικής».

Αξιοποιώντας το γνωστό απατηλό πρόσχημα - πατενταρισμένο από τις δεκαετίες του περιβόητου «πολέμου κατά των ναρκωτικών» των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική - ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η νέα στρατιωτική αποστολή «υπερασπίζεται την πατρίδα μας, απομακρύνει τους ναρκω-τρομοκράτες από το ημισφαίριό μας».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και περίπου δυόμισι μήνες οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει τεράστια στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με αποκορύφωμα την άφιξη μεσοβδόμαδα στην περιοχή του «USS Gerald R. Ford», του μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αμερικανικού αεροπλανοφόρου, μαζί με την ομάδα κρούσης του.

«Το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής - και θα το προστατέψουμε», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να υπερασπιστεί διά πυρός και σιδήρου τη γεωπολιτική θέση της στην περιβόητη «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια κινεζικά και άλλα κεφάλαια ενισχύουν ορμητικά την παρουσία τους.

Καθόλου τυχαία, οι κυβερνήσεις που η Ουάσιγκτον κατηγορεί για ανοχή ή και σύνδεση με «δίκτυα παράνομης διακίνησης ναρκωτικών» είναι αυτές που διευρύνουν τη συνεργασία τους με Πεκίνο και Μόσχα, όπως οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις του Ν. Μαδούρο στη Βενεζουέλα και του Γκ. Πέτρο στην Κολομβία.

Οι απειλές των ΗΠΑ βέβαια βάζουν ευθέως στο στόχαστρο τους λαούς, ενώ πέρα από τα συνεχόμενα πολύνεκρα χτυπήματα εναντίον σκαφών στην Καραϊβική με πρόσχημα την καταπολέμηση του ναρκεμπορίου, η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται σχέδια χερσαίων στρατιωτικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα, μυστικών επιχειρήσεων της CIA, επεμβάσεων για ανατροπή της κυβέρνησης της χώρας κ.ά.

Την Τετάρτη, σε κλειστή σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Ντ. Τραμπ δέχτηκε διάφορες προτάσεις για «αποστολές στη Βενεζουέλα», συμπεριλαμβανομένων και χερσαίων...

Από την πλευρά της Ρωσίας, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε την Παρασκευή ότι «είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για τις στρατιωτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, οι οποίες συνιστούν κατάφωρη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών της Λατινικής Αμερικής».

Πρόσθεσε δε ότι η Μόσχα είναι σε συνεννόηση με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «για να ανταποκριθεί κατάλληλα στα αιτήματα του Καράκας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες όσο και τις πιθανές προκλήσεις».

Στόχος η παρεμπόδιση «όσων θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία μας»

Κάποιες ώρες πριν την ανάρτηση Χέγκσεθ είχε γίνει γνωστό ότι τα στρατιωτικά πλήγματα που από αρχές Σεπτέμβρη οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτόκλητα, εναντίον σκαφών για τα οποία υποστηρίζουν ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, έφτασαν τα 20, ενώ τα άτομα που σκοτώθηκαν από αυτά «άγγιξαν» τα 80 (σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου). Ανάμεσά τους είναι και ένας πολύτεκνος αλιέας, που στα μέσα Οκτώβρη βγήκε στα ανοιχτά της Κολομβίας για την ψαριά του αλλά δεν γύρισε σπίτι ποτέ...

Τις στοχεύσεις που υπηρετεί η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή περιέγραψε και ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σιν Πατέλ, αναγγέλλοντας την άφιξη του «USS Ford» στην περιοχή ευθύνης της US Southern Command (USSOUTHCOM - «Νότια Διοίκηση», μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων με αρμοδιότητα τη Νότια και την Κεντρική Αμερική, σε μια ζώνη που περιλαμβάνει 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Καραϊβικής).

«Η ενισχυμένη παρουσία της αμερικανικής δύναμης στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM θα δώσει ώθηση στην ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να ανιχνεύουν, να εντοπίζουν και να εμποδίζουν παράνομους "παίκτες" και δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της αμερικανικής πατρίδας και της ασφάλειάς μας στο δυτικό ημισφαίριο».

Μετακίνηση προς «επιχειρήσεις μακράς διάρκειας»

Στο μεταξύ, το γεγονός ότι η παρούσα κλιμάκωση της στρατιωτικής επιθετικότητας των ΗΠΑ στην περιοχή σχεδιάζεται εδώ και πολύ καιρό το επιβεβαιώνει και ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της SOUTHCOM, που από τον Γενάρη του 2025 αναγγέλλει την ανάπτυξη «εκστρατείας υβριδικού στόλου του Ναυτικού μέσω της επιχείρησης "Southern Spear"».

Εξηγεί μάλιστα ότι αυτή «θα συνεχίσει την απομάκρυνση του 4ου Στόλου από τους βραχυπρόθεσμους πειραματισμούς προς επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη κρίσιμων τεχνικών και διαδικασιών για την ενσωμάτωση των συστημάτων RAS (Robotic and Autonomous Systems) στο θαλάσσιο περιβάλλον».

Επενδύοντας σε πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα, η διοίκηση της SOUTHCOM τόνιζε πως τα αποτελέσματα της νέας αποστολής «θα συμβάλουν ώστε να καθοριστούν συνδυασμοί μη επανδρωμένων οχημάτων και επανδρωμένων δυνάμεων, για την παροχή συνδυασμένης καταγραφής στον θαλάσσιο τομέα και τη διεξαγωγή αντιναρκωτικών επιχειρήσεων».

Το ΚΚ Βενεζουέλας

Από τη μεριά του το ΚΚ Βενεζουέλας έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα των ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την ουσία των σχεδιασμών της Ουάσιγκτον και την όξυνση του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία για τον έλεγχο της αγοράς και του φυσικού πλούτου στη γοργά αναπτυσσόμενη Λατινική Αμερική.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το ΚΚΒ τόνισε ότι «καταδικάζει και αποκηρύσσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις εξωδικαστικές - εξωεδαφικές δολοφονίες που πραγματοποιούνται από τις ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα, παραβιάζοντας κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους λαούς της Λατινικής Αμερικής «να υψώσουν τις φωνές τους για την απόρριψη των ιμπεριαλιστικών αξιώσεων και την υπεράσπιση της κυριαρχίας ενάντια σε αυτές».

Την ίδια στιγμή οι δυνάμεις του ΚΚΒ δίνουν τη μάχη της οργάνωσης και της πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Μαδούρο, αντιμέτωπες μάλιστα με κλιμακούμενες διώξεις από το αστικό κράτος.