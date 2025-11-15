ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ενας μήνας ματωμένης «εκεχειρίας» με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες Παλαιστίνιους

Εντείνονται τα παζάρια των ΗΠΑ με συμμάχους τους γύρω από την επόμενη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι νεκροί και τραυματίες, συνέχιση της ισοπέδωσης στις περιοχές που ελέγχει ο κατοχικός στρατός, απάνθρωποι περιορισμοί στην είσοδο της τόσο αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας...

Αυτός είναι ο απολογισμός του πρώτου μήνα εφαρμογής της περιβόητης «εκεχειρίας» στη Λωρίδα της Γάζας, σε συνδυασμό με την ένταση της κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη, καθώς το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος συνεχίζει τα εγκλήματα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, την ίδια ώρα που εντείνονται τα παζάρια των ΗΠΑ με συμμάχους τους γύρω από την επόμενη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γραφείο Ενημέρωσης στη Γάζα είναι αποκαλυπτικά...

Μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη εφαρμογής της «εκεχειρίας» (από τις 10 Οκτώβρη έως τις 10 Νοέμβρη) το Ισραήλ παραβίασε 282 φορές τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σκοτώνοντας 242 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας άλλους 622.

Από την περασμένη Δευτέρα έως την Πέμπτη οι νεκροί Παλαιστίνιοι έφθασαν πλέον τους 260...

Από τον Οκτώβρη του 2023, οι νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα ξεπερνούν πλέον τους 69.187.

Παράλληλα συνεχίζονται οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις του ισραηλινού κατοχικού στρατού σε κτίρια και περιοχές πέραν της «κίτρινης γραμμής» του σχεδίου «εκεχειρίας», η οποία διχοτομεί τη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτό το διάστημα υπολογίζεται πως η Γάζα βομβαρδίστηκε τουλάχιστον 124 φορές και ότι κατεδαφίστηκαν κτίρια σε 52 περιπτώσεις, ενώ συνελήφθησαν και 23 Παλαιστίνιοι.

Επιπλέον, δορυφορικές φωτογραφίες που ανέλυσε το BBC από περιοχές της Γάζας που εξακολουθεί να ελέγχει ο κατοχικός στρατός, καταγράφουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν γίνει «ίσωμα» μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, σε άλλη μια προφανή ισραηλινή παραβίαση ακόμα και των πιο στοιχειωδών όρων της συμφωνίας εκεχειρίας.

Απάνθρωποι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Στο έδαφος της τεράστιας καταστροφής που έχουν προκαλέσει τα δύο χρόνια ισοπεδωτικών ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, όπως και οι συνεχιζόμενοι απάνθρωποι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, τεράστιες είναι οι ελλείψεις που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός λαός στα πιο στοιχειώδη και αναγκαία αγαθά.

Δραματικές παραμένουν οι ανάγκες σε τρόφιμα (κυρίως φρέσκων φρούτων, λαχανικών, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων), καθαρό νερό, φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, είδη ρουχισμού, σκηνών και βαριών μηχανημάτων έργου για την απομάκρυνση των τεράστιων βουνών συντριμμιών που κατακλύζουν σχεδόν όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει αναιμική, καθώς, όπως επιβεβαιώνει έκθεση του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, μόνο τα μισά από τα απαραίτητα τρόφιμα φτάνουν σήμερα στη Γάζα σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί.

Στον πρώτο μήνα εφαρμογής της «εκεχειρίας» μπήκαν στη Γάζα μόνο 3.451 φορτηγά, δηλαδή εισέρχεται κατά μέσο όρο μόνο ένα κλάσμα από τα τουλάχιστον 600 φορτηγά που υποτίθεται ότι θα έμπαιναν καθημερινά.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ καταγγέλλουν ότι χιλιάδες φορτηγά με απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια παραμένουν κολλημένα στα σύνορα, καθώς το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδό τους στη Γάζα.

Υπό διεθνή πίεση για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, το Ισραήλ άνοιξε μεσοβδόμαδα το μεθοριακό πέρασμα Ζικίμ στη βόρεια Γάζα, επιτρέποντας την είσοδο φορτηγών, ωστόσο ακόμη και έτσι οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες.

Κινητικότητα και διαφορετικά σχέδια ΗΠΑ - Ρωσίας στον ΟΗΕ

Σε ένα τέτοιο φόντο, των συνεχών ισραηλινών παραβιάσεων ακόμα και αυτής της εύθραυστης «εκεχειρίας», οι όροι της οποίας επιβλήθηκαν με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού, οι ΗΠΑ εντείνουν τα παζάρια για την προώθηση της εφαρμογής και των επόμενων σταδίων του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο.

Για τον σκοπό αυτό προωθούν μεταξύ άλλων σχετικό σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να δοθεί «διεθνής νομιμοποίηση» στα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε απέναντι στο αμερικανικό και ένα ρωσικό σχέδιο, που επιχειρεί να εξασφαλίσει (τηρουμένων των αναλογιών και των διεθνών συσχετισμών) έναν πιο περιορισμένο ρόλο των ΗΠΑ στη διαμόρφωση της «επόμενης μέρας» στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, το αμερικανικό σχέδιο απόφασης προωθεί την «εξουσιοδότηση» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανάπτυξη της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» (ISF) στη Γάζα έως το τέλος του 2027 - αντί της ανάπτυξης διεθνούς αποστολής κυανόκρανων του ΟΗΕ - η οποία έχει περιγραφεί από Αμερικανούς αξιωματούχους ως «δύναμη επιβολής» και όχι «ειρηνευτική δύναμη».

Το κείμενο του αμερικανικού σχεδίου προβλέπει ότι η ISF θα διαθέτει «ευρεία εντολή» για την ασφάλεια των «συνόρων» της Γάζας με Αίγυπτο και Ισραήλ, για τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων» - δηλαδή της Χαμάς και άλλων ενόπλων παλαιστινιακών οργανώσεων - την «προστασία αμάχων» και την εκπαίδευση μίας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης.

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης ρόλο σε αυτό επιδιώκει τελευταία και η ΕΕ, καθώς το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών την ερχόμενη βδομάδα θα συζητήσει πρόταση για την εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών.

Επιπλέον το αμερικανικό σχέδιο απόφασης επιδιώκει τη διεθνή αποδοχή του πρωταγωνιστικού ρόλου του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ σε όλες τις εξελίξεις στη Γάζα, καθώς επιχειρεί την αναγνώριση του υπό συγκρότηση «Συμβουλίου Ειρήνης», του διεθνούς «μεταβατικού» οργάνου με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ, το οποίο θα κάνει το ουσιαστικό κουμάντο στη Γάζα και στην «ανοικοδόμησή» της.

Απέναντι στην πρόταση αυτή η Ρωσία προωθεί τη δική της εκδοχή.

Μολονότι στο πλαίσιο του ευρύτερου παζαριού με την Ουάσιγκτον το ρωσικό σχέδιο αναφέρει πως «εμπνέεται» από το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, δεν αναφέρεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον Τραμπ και διευκρινίζει πως επιδιώκει «ένα ισορροπημένο πλαίσιο» που μπορεί να οδηγήσει «σε βιώσιμο τέλος των εχθροπραξιών» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ζητά από τον γγ του ΟΗΕ να προτείνει «εναλλακτικές επιλογές» για τη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης», αφήνοντας ανοικτό το εύρος της διεθνούς συμμετοχής και του χαρακτήρα της.

Η μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ προσπάθησε να «προσπεράσει» τη ρωσική πρόταση, ζητώντας από τα άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας «να μην εκτροχιάσει» τη διαδικασία.

Κόλαση επιθέσεων και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Την ίδια ώρα, στο φόντο των διεργασιών για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και οι Εβραίοι έποικοι κάνουν καθημερινά κόλαση τη ζωή του παλαιστινιακού λαού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Στις σχεδόν καθημερινές εισβολές του στρατού σε πόλεις και χωριά, τον πολυήμερο αποκλεισμό τους, τις κατεδαφίσεις παλαιστινιακής ιδιοκτησίας κτιρίων, τις καταπατήσεις παλαιστινιακής γης για «στρατιωτικούς σκοπούς», τις καταστροφές ελαιοδέντρων κατά τη συγκομιδή της ελιάς, Εβραίοι έποικοι πρόσθεσαν αυτή τη βδομάδα άγριο πογκρόμ επιθέσεων σε παλαιστινιακές περιοχές με αγροτικές και βιομηχανικές ζώνες μεταξύ Τουλκαρέμ και Ναμπλούς, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων Παλαιστινίων και εμπρησμούς σε χωράφια, κτίρια, εργοστάσια, οχήματα. Η βιαιότητά τους ήταν τέτοια που ο κατοχικός στρατός προέβη για τα μάτια του κόσμου σε ορισμένες «συμβολικές» συλλήψεις εποίκων που συμμετείχαν στις βάρβαρες επιθέσεις...

Παράλληλα την Πέμπτη, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Ερευνας στην Ιερουσαλήμ (ARIJ) αποκάλυψε πως από την αρχή του 2025 οι κατοχικές αρχές έχουν προωθήσει σχέδια για την οικοδόμηση άνω των 26.000 νέων οικιστικών μονάδων για Εβραίους εποίκους σε εποικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης και παράλληλα έβαλαν στο χέρι περίπου 7.413 στρέμματα παλαιστινιακής γης.

Σχεδιάστηκαν επίσης 194 νέοι εποικισμοί, οι περισσότεροι σε περιοχές - κλειδιά στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, με στόχο τη δημιουργία εδαφικών «τετελεσμένων» που θα αποτρέψουν μελλοντικά κάθε πιθανότητα να γίνει η κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στη βάση αποφάσεων του ΟΗΕ.

Δ. ΟΡΦ.