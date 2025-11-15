ΓΑΛΛΙΑ

Αστυνομική επιχείρηση εναντίον ενόπλου σε σιδηροδρομικό σταθμό

Δύο άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σε επιχείρηση της αστυνομίας για την «ακινητοποίηση» άνδρα που κρατούσε μαχαίρι μέσα στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν η αστυνομία πυροβόλησε εναντίον του. Από πυροβολισμό τραυματίστηκε ακόμα ένας επιβάτης.

Σχετικά ρεπορτάζ κατέγραφαν ότι η ζωή των δύο τραυματιών δεν διέτρεχε κίνδυνο. Οι αρχές διέταξαν έρευνα, ενώ ο 44χρονος φερόταν να είναι «γνωστός στις αρχές» για «περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».