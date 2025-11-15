Σάββατο 15 Νοέμβρη 2025 - Κυριακή 16 Νοέμβρη 2025
Αστυνομική επιχείρηση εναντίον ενόπλου σε σιδηροδρομικό σταθμό

Δύο άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σε επιχείρηση της αστυνομίας για την «ακινητοποίηση» άνδρα που κρατούσε μαχαίρι μέσα στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν η αστυνομία πυροβόλησε εναντίον του. Από πυροβολισμό τραυματίστηκε ακόμα ένας επιβάτης.

Σχετικά ρεπορτάζ κατέγραφαν ότι η ζωή των δύο τραυματιών δεν διέτρεχε κίνδυνο. Οι αρχές διέταξαν έρευνα, ενώ ο 44χρονος φερόταν να είναι «γνωστός στις αρχές» για «περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».

    

