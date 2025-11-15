Δύο άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σε επιχείρηση της αστυνομίας για την «ακινητοποίηση» άνδρα που κρατούσε μαχαίρι μέσα στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού.
Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν η αστυνομία πυροβόλησε εναντίον του. Από πυροβολισμό τραυματίστηκε ακόμα ένας επιβάτης.
Σχετικά ρεπορτάζ κατέγραφαν ότι η ζωή των δύο τραυματιών δεν διέτρεχε κίνδυνο. Οι αρχές διέταξαν έρευνα, ενώ ο 44χρονος φερόταν να είναι «γνωστός στις αρχές» για «περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας».