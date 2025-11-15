ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Αυξημένη κινητικότητα Τραμπ για τα συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων

Οι κινήσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν περιορίζονται στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η νέα συνάντηση που είχε την περασμένη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ με τον «Πρόεδρο» του καθεστώτος των τζιχαντιστών της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι), εξυπηρετεί τις ευρύτερες επιδιώξεις της αμερικανικής γεωπολιτικής ατζέντας στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο προωθήθηκε νέα εξάμηνη αναστολή των κυρώσεων του «νόμου Καίσαρα», που στραγγαλίζει επί χρόνια τη συριακή οικονομία, διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους.

Οι αμερικανικές πιέσεις για «ενσωμάτωση» των Κούρδων και των «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDF) στον συριακό κρατικό μηχανισμό ασφαλείας συνεχίστηκαν, ενώ άναψαν τα παζάρια για τη δημιουργία ακόμα και νέας αμερικανικής βάσης (ή βάσεων) σε συριακό έδαφος, στο όνομα της αποτροπής επιθέσεων εναντίον εθνοτικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων, στις οποίες βέβαια πρωτοστατούν δυνάμεις του ίδιου του τζιχαντιστή «Προέδρου», που έγινε δεκτός «μετά βαΐων και κλάδων» στον Λευκό Οίκο.

Πιέσεις ασκήθηκαν και για τη συνέχιση του «διαλόγου» Δαμασκού - Τελ Αβίβ, με απώτερο στόχο μια νέα «Συμφωνία του Αβραάμ».

Παράλληλα οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παρέχει πλήρη κάλυψη στις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου, ασκώντας πιέσεις στον Πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν για «αφοπλισμό» της Χεζμπολάχ μέχρι τέλη Δεκέμβρη.

Η λιβανέζικη οργάνωση αρνείται να παραδώσει τα όπλα όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις και η κατοχή λιβανέζικων εδαφών από το Ισραήλ.

Σε ένα τέτοιο φόντο αναθερμαίνονται όλο και πιο ανοιχτά τα σενάρια για νέο πόλεμο Ισραήλ - Λιβάνου ή και Ισραήλ - Ιράν. Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει «φουλάρει» τις μηχανές παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, προετοιμαζόμενη για την επόμενη μεγάλη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Η δε πρόσφατη αποκάλυψη της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας «axios» για έναρξη των παζαριών ΗΠΑ - Ισραήλ με στόχο ένα 20ετές μνημόνιο «ασφαλείας» (αντί 10ετούς), για τη συνέχιση ή τον «εκσυγχρονισμό» της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, συνοδεύτηκε από την αμφισβήτηση της είδησης από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, ο οποίος την Πέμπτη σε τηλεοπτική εκπομπή εξέφρασε τη διάθεση να μειώσει τη στρατιωτική εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται στον Λευκό Οίκο ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και πρίγκιπας - διάδοχος στο θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σύμπλευση στρατηγικών συμφερόντων ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας. Ομως αυτή συνοδεύεται και από «τριβές», καθώς μετά τις υποσχέσεις του Ριάντ για επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ έρχεται ο λογαριασμός απαιτήσεων.

Οπως π.χ. για πρόσβαση σε τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης από τις εταιρίες «Nvidia» και «Advanced Micro», οι εξαγωγές των οποίων απαγορεύτηκαν το 2023 στη Σαουδική Αραβία, λόγω του «κινδύνου» να πέσουν στα χέρια της Κίνας εξαιτίας της στενής συνεργασίας Ριάντ - Πεκίνου.

Η Σαουδική Αραβία πιέζει για αμερικανική τεχνογνωσία και υποστήριξη στον τομέα πυρηνικής ενέργειας, για αγορά μαχητικών F-35 (τα οποία προς το παρόν σε όλη τη Μέση Ανατολή διαθέτει μόνο το Ισραήλ) και για τη σύναψη ενός νέου συμφώνου «ασφαλείας», ανάλογου ενδεχομένως με αυτό που εξασφάλισε το Κατάρ τον περασμένο Σεπτέμβρη, μετά τις αιφνιδιαστικές επιθέσεις του Ισραήλ κατά της ηγεσίας της Χαμάς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον, την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διμερές επενδυτικό φόρουμ με έμφαση στους τομείς της Ενέργειας και της τεχνολογίας αιχμής.

Στο δε τραπέζι παραμένουν πάντα τα παζάρια και οι αντιθέσεις για μια «Συμφωνία του Αβραάμ» μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ.